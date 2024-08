Xe tải đấu đầu xe khách trên đường Hồ Chí Minh

Khoảng 5h sáng 6/8, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, xe khách biển kiểm soát 37F-002.xx do tài xế Bùi Duy Cương (sinh năm 1982, trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) điều khiển đã va chạm với xe ô tô tải BKS 47H - 022.xx do tài xế Lê Tấn Tài (sinh năm 2000, trú tại xã Ea Púk, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh đã khiến xe khách giường nằm bị văng vào lề đường. Xe tải hư hỏng nặng phần đầu, xe khách cũng bị hư hỏng nặng. Rất may vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm, đường vắng người nên chỉ khiến tài xế xe giường nằm bị thương.

Xe khách giường nằm văng vào lề đường. May mắn là chỉ có tài xế xe khách bị thương trong vụ tai nạn

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn.

Theo xác định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn là do xe tải chạy không đúng phần đường quy định.

Tác giả: Minh Huệ

Nguồn tin: Báo VOV