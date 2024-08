Cảnh sát kịp thời giải cứu nữ du khách nước ngoài mắc kẹt dưới gầm xe khách

Được biết, khoảng 16h24, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Đà Nẵng nhận thông tin có 1 nữ du khách gặp nạn bị mắc kẹt dưới gầm xe ô tô khách BKS 43F - 009... khi trên đường lên chùa Linh Ứng (núi Sơn Trà, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Ngay lập tức, Trung tâm thông tin chỉ huy đã điều động Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Sơn Trà và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 2 xe CNCH đến hiện trường.

Ngày sau khi tiếp cận hiện truờng, chỉ huy CNCH tiến hành trinh sát vụ việc, xác định nữ du khách gặp nạn đang bị mắc kẹt tại gầm xe ô tô phía sau, đang trong tình trạng đa chấn thương. Chỉ huy CNCH đã tổ chức cố định xe khách, sử dụng thiết bị gối hơi túi nâng, kích thủy lực để nâng gầm xe khấu, tạo khoảng hở để cứu người bị nạn.

Nữ du khách gặp nạn trong tình trạng đa chấn thương bị mắc kẹt dưới gầm xe khách.

Cảnh sát PCCC&CNCH dùng kích thủy lực để nâng gầm xe khách, tạo khoảng hở để cứu nữ du khách gặp nạn.

Sau khoảng 10 phút tích cực cứu hộ của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH, nữ du khách gặp nạn đã được thoát khỏi gầm xe khách, đưa đi cấp cứu an toàn.

Thông tin ban đầu, du khách gặp nạn là chị J. mang quốc tịch Hàn Quốc, SN 1992. Chị J. đang đi du lịch cùng bạn bè và tham quan bán đảo Sơn Trà thì gặp tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: cand.com.vn