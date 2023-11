Clip: Xe buýt va chạm với xe bán tải gây cháy lớn, 8 người thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được quay lại tại thành phố Wuwei, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc vào ngày 24/11.

8 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Cứu hỏa địa phương, cấp cứu và các bộ phận khác nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý tình hình. Một nhóm chuyên gia từ Ủy ban Y tế tỉnh Cam Túc hiện đang giám sát việc điều trị những người bị thương.

Hiện tại, các nỗ lực đang tập trung vào việc điều trị các nạn nhân, điều tra vụ tai nạn và giải quyết hậu quả.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn