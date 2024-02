Clip: Tranh chấp tài sản, em trai châm lửa thiêu anh trai giữa đường

Your browser does not support the video tag.

Một người đàn ông ở Secunderabad, bang Telangana, Ấn Độ bị cáo buộc đã đổ xăng vào người anh trai rồi đốt cháy do tranh chấp tài sản.

Hình ảnh ghi lại được thấy nghi phạm đã châm lửa thiêu anh trai của mình trong một con đường hẹp.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h30 ngày 20/1. Được biết, cuộc xung đột giữa hai anh em đã nảy sinh do bất đồng về việc tranh chấp con đường gần nơi ở của bị cáo Kondikonda Vinod.

Cuộc đối đầu giữa hai anh em ngày càng leo thang và chuyển sang bước ngoặt kinh hoàng khi Kondikonda Vinod đổ chai xăng vào người anh trai Kondikonda Srinivas và dùng que diêm đốt lửa.

Người dân xung quanh đã kịp dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, Srinivas bị thương nặng ở đầu và cơ thể và được đưa đến bệnh viện Gandhi để điều trị.

Cảnh sát Boinpally đã lập hồ sơ vụ án và mở cuộc điều tra.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn