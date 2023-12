Clip: Nghi ghen tuông, vợ châm lửa thiêu chồng ngay giữa cửa hàng

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc xảy ra hôm 4/12, tại một khu chợ ở Rio de Janeiro, Brazil và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, Ana Maria Paixão đi ngang qua quầy trước khi mở chai, đổ chất lỏng dễ cháy lên người Chapeta và châm lửa đốt. Ngay sau đó, Chapeta đã chạy vào kho hàng của chợ cá khi người anh chìm trong biển lửa.

Người đàn ông được đưa đến Bệnh viện Getúlio Vargas, nơi anh ta được điều trị vết bỏng tới 92% cơ thể. Tuy nhiên, đến ngày 8/12, Chapeta đã qua đời.

Paixão bị cảnh sát bắt vào sáng 7/12, nhưng được thả trong đêm sau khi thẩm phán không ký lệnh bắt giữ.

Cảnh sát trưởng Flávio Ferreira nói với hãng tin G1 của Brazil rằng, ông tin rằng vụ việc được thúc đẩy bởi sự ghen tuông của người phụ nữ đối với chồng mình. Trong khi đó, Paixão nói với kênh R7 rằng trong suốt 30 năm chung sống, cô đã phải chịu bạo lực gia đình.

Paixão nói với các nhà điều tra rằng cô đã bị đánh đập trước khi châm lửa thiêu Chapeta và đây là phản ứng để tự vệ. Mặc dù vậy, lời khai của Paixão đã bị bác bỏ.

"Những gì cô ấy nói không phải là những gì hình ảnh thể hiện. Trong hình ảnh nạn nhân đang ngồi trên ghế. Cô ấy đến, lạnh lùng đổ chất lỏng và thiêu chồng mình", Ferreira nói.

"Lúc đó cô ấy không không bị tấn công, cũng không hề có dấu hiệu sắp bị đánh đập. Ngược lại, như tôi đã nói, anh ấy đang ngồi và không gây nguy hiểm gì cho cơ thể cô ấy vào thời điểm đó", Flavio nói thêm.

