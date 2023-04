CLIP: Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu gây "bão mạng"

Ngày 29-4, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại phát biểu của ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, bày tỏ trăn trở về những vấn đề liên quan đến kinh tế đêm, xử phạt nồng độ cồn của lực lượng CSGT...

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, phát biểu tại hội nghị do Thành ủy TP Bạc Liêu tổ chức hôm 27-4

Cụ thể, trong đoạn clip, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị lực lượng công an, văn hóa... phải xem lại, hạn chế việc giới hạn giờ buôn bán, vui chơi của người dân và du khách trước 23 giờ.

"Khách đến Bạc Liêu mà chơi tới 11 giờ (23 giờ đêm - PV) phải nghỉ, quán phải đóng cửa thì sao được. Người ta nói tới Bạc Liêu chơi vậy sao thoải mái được, phải vui chơi hơn giờ đó mới hiệu quả... Tôi đề nghị lực lượng công an, văn hóa phải hạn chế (giới hạn) cái này" - ông Thiều nói.

Cộng đồng mạng ủng hộ ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũng nhắn nhủ lực lượng CSGT dừng việc "canh bắt phạt" khách đi nhậu tại các quán. Ông cho rằng cần phải tuyền truyền, giáo dục ý thức; canh người vi phạm để phạt không giải quyết được cái gốc của vấn đề mà chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho du lịch địa phương...

Chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip này đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Đa số các bình luận của cộng đồng mạng đều đồng tình, tích cực ủng hộ phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

"Hay quá bác ơi", "Triệu like cho bác Thiều", "Tuyệt vời, Bạc Liêu mãi đỉnh. Ủng hộ bác, hồn ai nấy giữ", "Bác mãi đỉnh, Bạc Liêu là phải thế", "Phát biểu hợp lòng dân", "Mạnh dạn ủng hộ bác vụ này, canh hoài quán nào bán được"... - nhiều người bày tỏ.

Phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu gây xôn xao cộng đồng mạng

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, đoạn clip nêu trên được ghi lại tại cuộc hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Bạc Liêu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, do Thành ủy TP Bạc Liêu tổ chức. Ông Phạm Văn Thiều đã phát biểu tại hội nghị này.

Tác giả: Duy Nhân

Nguồn tin: Báo Người lao động