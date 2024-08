Clip: Nổ khí gas, tòa nhà 2 tầng đổ sập khiến 3 người tử vong

Your browser does not support the video tag.

Theo Newsflare, đoạn phim CCTV quay tại Thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 6/8 cho thấy sau tiếng nổ lớn, tòa nhà sụp đổ ngay lập tức.

Những người bán hàng và cư dân gần đó cho biết họ nghe thấy tiếng động lớn, ban đầu họ tưởng đó là động đất.

Tòa nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập.

Sau vụ việc, Cục Quản lý Khẩn cấp Quận Đấu Môn đã nhanh chóng kích hoạt kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Các dịch vụ khẩn cấp, cảnh sát, lính cứu hỏa và sở y tế đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường để tiến hành hoạt động cứu hộ.

Đến 5h50 sáng ngày 7/8, tất cả những người bị mắc kẹt đã được giải cứu thành công. Tuy nhiên, 3 nạn nhân đã tử vong do vết thương mặc dù đã được các bác sĩ tích cực cứu chữa, trong khi đó một người bị thương nhẹ và hiện đang được điều trị thêm tại bệnh viện.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy vụ sập là do nổ khí gas. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ việc.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn