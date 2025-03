CLIP: Người dân vây b.ắ.t đối tượng c.ư.ớ.p tiệm vàng

Chiều 14-3, Công an xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang làm việc với một người đàn ông là đối tượng tình nghi cướp tại tiệm vàng M.K ở địa phương.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, một người đàn ông ngoài 40 tuổi đi vào tiệm vàng M.K. Sau đó, đối tượng này cướp vàng rồi bỏ chạy.

Công an xã Xuyên Mộc đưa đối tượng quay lại tiệm vàng M.K để điều tra vụ việc

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Đối tượng cướp tiệm vàng bị người dân vây bắt (Clip đăng tải trên mạng xã hội)

Nghe chủ tiệm vàng hô hoán, nhiều người xung quanh đã đuổi theo người đàn ông. Khi đối tượng này chạy tới trước cửa hàng cây cảnh Phương Nguyên thì bị người dân vây bắt.

Lúc này, trong tay đối tượng vẫn cầm nhẫn vàng. Người đàn ông được giao nộp công an ngay sau đó.

Công an xã Xuyên Mộc đã đưa đối tượng về trụ sở, hiện vẫn lấy lời khai.

Những người liên quan như chủ tiệm vàng, người dân chứng kiến cũng được mời về trụ sở công an để làm việc.

Người dân vây bắt khi đối tượng tìm đường thoát thân

Vụ việc xảy ra ban ngày nên rất đông người dân đến theo dõi. Thậm chí, một số tài khoản mạng xã hội còn livestream vụ việc, thu hút nhiều người quan tâm.

Trên tay đối tượng vẫn còn cầm nhẫn vàng

Tác giả: Ngọc Giang

Nguồn tin: Báo Người lao động