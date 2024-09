Clip: Người đàn ông bị lật thuyền, rơi xuống nước khi cứu một chú chó, đoạn cuối khiến ai nấy lo sợ

Mới đây, trên mạng xã hội (MXH) lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông chèo thuyền ở vùng nước lũ trước cổng một ngôi chùa để cứu một chú chó. Tuy nhiên, trong lúc giải cứu, không may thuyền bị lật đã khiến người đàn ông rơi xuống nước ngập sâu qua đầu. Hình ảnh trong clip cho thấy nước ở hiện trường ngập gần hết cổng chùa.

Người đàn ông dường như không biết bơi nên đã vùng vẫy một lúc rồi chìm dần. Một số phụ nữ chứng kiến trực tiếp không khỏi lo sợ, liên tục la lớn để tìm người ứng cứu. Sau đó, có 3 người đàn ông bơi vào cứu. Một người đã túm được áo của nạn nhân lôi vào gần bờ nhưng sau đó lại tuột mất.

Your browser does not support the video tag.

Người đàn ông bị lật thuyền, rơi xuống nước sau khi cứu một chú chó.

Trong đoạn clip cho thấy, sự việc xảy ra tại chùa Quế Lâm (TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Đoạn clip khiến nhiều người không khỏi sững sờ vì sự khắc nghiệt của nước lũ, đồng thời cầu bình an cho nạn nhân:

- "Không biết anh sao rồi, hy vọng anh tai qua nạn khỏi".

- "Xem clip mà sợ quá. Bao giờ nước mới rút cho bà con đỡ khổ?".

- "Mọi người đi cứu hộ nếu không biết bơi thì cần có áo phao. Sự an toàn của chính bản thân mình là quan trọng nhất".

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn