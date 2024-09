Mẹ chèo thuyền bị lật, con gái tử vong, con trai mất tích

Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết báo cáo của các địa phương, một số thiệt hại thống kê đến 05h00 ngày 11/9/2024 như sau: - Về người: 200 người chết, mất tích (141 người chết, 59 người mất tích), Cụ thể:+ Cao Bằng: 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích). + Lào Cai: 66 người (45 người chết, 21 người mất tích), gồm: Sa Pa 09, Bát Xát 13, Si Ma Cai 07, Bắc Hà 15, Văn Bàn 02, Bảo Yên 20; hiện còn nhiều người mất tích do lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh huyện Bảo Yên. + Yên Bái: 40 người do sạt lở đất (37 người chết, 03 người mất tích), gồm: Lục Yên: 13, TP Yên Bái 20 +, Văn Chấn 01, Văn Yên 04, Trấn Yên 02. + Quảng Ninh: 13 người chết (do bão 12 người; lũ cuốn 01 người). + Hải Phòng: 02 người chết do bão. + Hải Dương: 01 người chết do bão.+ Hà Nội: 01 người chết do bão. + Hòa Bình: 05 người chết do sạt lở đất. + Lạng Sơn: 03 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. + Bắc Giang: 01 người chết do lũ cuốn. + Tuyên Quang: 02 người mất tích do lũ cuốn. + Hà Giang: 02 người (01 người chết; 01 người mất tích). + Lai Châu: 01 người chết do sạt lở đất. + Phú Thọ: 09 người (08 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu; 01 người chết do sạt lở đất). + Vĩnh phúc: 02 người (01 chết, 01 người mất tích do lật thuyền).