CLIP: Nam thanh niên chết tại chỗ sau cú va chạm xe máy

Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 21-10, anh Đ.C.T (22 tuổi, quê Bạc Liêu) điều khiển xe máy chạy trên đường Hai Bà Trưng nối dài (thuộc phường Đông Hoà, TP Dĩ An).

Your browser does not support the video tag.

Camera nhà dân ghi lại vụ tai nạn

Khi đến trước một con hẻm thì xảy ra va chạm với xe máy khác do chị P.T.T.N (23 tuổi, quê TP Dĩ An) vừa chạy từ trong hẻm ra để băng qua đường.

Theo camera của nhà dân gần đó ghi lại, chị N. chạy xe máy từ trong hẻm ra phải thắng gấp giữa đường khi thấy nam thanh niên điều khiển xe máy với vận tốc khá nhanh lao tới, rồi xảy ra va chạm mạnh.

Vụ tai nạn khiến chị N. ngã xuống đường, còn nam thanh niên cùng chiếc xe máy lao vun vút về trước khoảng 10 m, sau đó bị hất lên vỉa hè.

Anh T. tử vong tại chỗ, còn chị N. chỉ bị thương và được đưa vào bệnh viện cấp cứu sau đó.

Nhận tin báo, công an TP Dĩ An đã đến khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: Nguyên Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động