Kinh hoàng cảnh sư tử vồ huấn luyện viên khi đang biểu diễn xiếc

Nguồn clip: Newsflare

Khoảnh khắc kinh hoàng này xảy ra tại một rạp xiếc ở Thành phố Sochi, Nga.

Đoạn phim do một khán giả ghi lại cho thấy, khi đang biểu diễn trên sân khấu, Alexei Makarenko bất ngờ bị một con sư tử vồ từ phía sau. Vợ của anh, Olga Borisova, đã kịp thời phản ứng và lao đến để giải cứu cho chồng. Một vòi nước cũng được sử dụng để đánh lạc hướng con vật.

Khi Makarenko lấy lại được thăng bằng, anh nhặt một cái bục ném vào con sư tử trước khi nó chạy trở lại vòng vây.

Sau khi đàn sư tử ra khỏi khu vực sân khấu, Alexei và Olga đã nhận được những lời tán dương từ khán giả và họ tiếp tục màn trình diễn của mình.

Makarenko đã được đưa đến bệnh viện sau buổi biểu diễn và anh ấy đã được điều trị với nhiều vết cắn và vết cào trên lưng.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn