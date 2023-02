CLIP: Cháy trong trường tiểu học, học sinh chạy tán loạn

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 15-2, tại Trường Tiểu học Yên Hòa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bất ngờ xảy ra một vụ cháy. Vụ cháy xảy ra vào giờ trưa, thời điểm các học sinh đang ngủ trưa. Khi phát hiện cháy, có nhiều tiếng hét, học sinh chạy tán loạn ra khỏi các phòng học.

Học sinh tháo chạy khi phát hiện đám cháy

Thông tin nhanh với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Yên Hòa cho biết vụ cháy xảy ra tại Trường Tiểu học Yên Hòa không gây thiệt hại nghiêm trọng và chưa phát hiện thương vong nào. Hiện đám cháy đã được kiểm soát. Lực lượng Công an đã phong tỏa hiện trường nơi xảy ra đám cháy để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Theo quan sát của phóng viên, sau khi phát hiện có cháy đã có rất nhiều phụ huynh học sinh đang tập trung bên ngoài Trường Tiểu học Yên Hòa.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, khi đám cháy được dập tắt, toàn bộ học sinh đã quay lại lớp học.

Tác giả: Hữu Hưng

Nguồn tin: Báo Người lao động