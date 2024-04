Clip: Kinh hãi rắn tự ăn thịt chính mình

Your browser does not support the video tag.

Video cho thấy con rắn đã nuốt chửng gần nửa cơ thể của mình và mắc kẹt trong tình trạng nguy hiểm. Để cứu con rắn, người quay video đã bôi cồn vào miệng con vật. Ngay lập tức, con rắn nôn ra phần cơ thể đã nuốt và trở lại bình thường.

Đoạn video thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng cho con rắn và khen ngợi người quay video vì hành động giải cứu kịp thời.

Trong phần bình luận cũng có nhiều ý kiến cho rằng hành vi tự ăn thịt của loài rắn có thể là do một sự nhầm lẫn, khi chúng lầm tưởng đuôi của mình là mồi và nuốt phải.

Tác giả: Quốc Tiệp

Nguồn tin: nguoiduatin.vn