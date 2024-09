Clip: Khoảnh khắc xe bán tải bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi

Your browser does not support the video tag.

Weerachai Saengthong-aram, người đứng đầu Tổ chức hành chính huyện Wiang Tai, đã lái xe đi khảo sát lũ lụt ở tỉnh Mae Hong Son, Thái Lan vào ngày 25/9.

Tuy nhiên, nước bất ngờ dâng cao đột ngột khiến bờ sông Pai bị xói mòn, đẩy chiếc xe bán tải xuống dòng nước chảy xiết. Cảnh quay ghi lại cho thấy dòng nước dâng cao đã cuốn trôi chiếc xe bán tải trong khi động cơ vẫn đang hoạt động.

Chiếc xe bán tải bị nước lũ cuốn trôi.

Kỹ sư xây dựng trưởng Nataphol Mayupun, người đã đi cùng quan chức chính phủ để theo dõi lũ lụt, cho biết: "Cả hai chúng tôi đều rời đi an toàn, nhưng chúng tôi không thể cứu được chiếc xe bán tải. Có lẽ nó đã bị cuốn trôi về hạ lưu".

Những du khách bị mắc kẹt cũng đã được giải cứu khỏi các khu nghỉ dưỡng bị ngập lụt ở Mae Hong Son sau khi sông Pai tràn vào các huyện lân cận sau trận mưa lớn.

Thái Lan và các nước láng giềng ở Đông Nam Á đang vào mùa mưa với nhiệt độ tăng cao, sau đó là những trận mưa lớn vào buổi chiều dẫn đến lũ quét trên diện rộng.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn