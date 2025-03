Clip khách đạp nhầm chân ga khi lái xe lên bệ rửa, tông chủ tiệm rửa ô tô tử vong: Tài xế là nữ, 68 tuổi

Mới đây mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại diễn biến vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại một tiệm rửa xe ô tô. Trong đoạn clip, một người phụ nữ đứng phía trước đầu chiếc xe ô tô để hướng dẫn phương tiện lên bệ rửa. Bất ngờ, chiếc xe vọt ga, tông thẳng vào người phụ nữ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 9/3 tại tiệm rửa xe trên đường Phạm Ngũ Lão, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Nạn nhân trong vụ việc là bà T.L.C. (47 tuổi), chủ tiệm rửa xe. Sau cú tông trực diện, bà C. không qua khỏi.

Your browser does not support the video tag.

Chiếc ô tô đang lên bệ rửa thì bất ngờ vọt ga, tông chủ tiệm tử vong.

Tài xế cầm lái chiếc xe gây tai nạn là bà Huỳnh Thị Thu L. (68 tuổi, ở thị trấn Liên Nghĩa). Thời điểm xảy ra vụ việc, chị L. đang đưa xe đến tiệm của bà C. để vệ sinh xe, không may gây ra tai nạn. Lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do bà L. đạp nhầm chân ga trong lúc đưa xe lên bệ rửa.

Đoạn clip khiến người xem kinh hãi, đau xót, thương cho nạn nhân xấu số. Đồng thời mọi người nhắc nhở nhau không nên đứng ở đầu hoặc đuôi khi hướng dẫn các phương tiện, tránh xảy ra tai nạn nguy hiểm như trong clip.

Tác giả: Lam Giang

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn