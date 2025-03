Kinh hoàng clip bình gas mini trên bàn lẩu bất ngờ phát nổ, cảnh tượng sau đó khiến nhiều người bủn rủn chân tay

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh bình gas mini bất ngờ phát nổ khiến nhiều người hú vía. Theo camera an ninh ghi lại, sự việc xảy ra vào 17h30 ngày 2/3 vừa qua.

Theo đó, một nhóm gồm 6 người đang ngồi quây quần ăn uống quanh chiếc bàn tròn thì bình gas mini sử dụng để đun nồi lẩu bất ngờ phát nổ, tạo ra ngọn lửa lớn.

Phát hiện ngọn lửa, mọi người hoảng loạn vội vã đứng dậy tháo chạy. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng lên và lan ra nên một vài người đã bị bén vào tay và mặt gây bỏng nhẹ

Tại hiện trường, do dức ép từ vụ nổ làm bát đũa trên bàn văng ngổn ngang, thức ăn rơi vãi khắp nơi.

Dù chưa xác định được sự việc trên xảy ra tại địa phương nào nhưng đoạn clip ghi lại cảnh tượng bình gas mini phát nổ vẫn khiến nhiều người sợ hãi. Đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố nổ bình gas mini tại nhà, đặc biệt khi nhiều nơi vẫn sử dụng bình gas kém chất lượng hoặc tái sử dụng bình đã qua sử dụng.



Sau khi sự việc xảy ra, cộng đồng mạng đã bày tỏ sự hoang mang và lo lắng. Nhiều người chia sẻ rằng họ cũng từng gặp những tình huống tương tự khi sử dụng bếp gas mini tại nhà hoặc quán ăn. Những lời cảnh báo được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội để nâng cao ý thức về an toàn khi sử dụng bếp gas mini.

"Hú vía thật! Lần sau đi ăn lẩu chắc phải chọn bếp điện cho an toàn", một người dùng bình luận.

"May quá mọi người kịp phản ứng dứng dậy tản ra kịp chứ không thì nguy hiểm khó lường. Mọi người chú ý nếu dùng bình gas mini thì dùng bình mới nhé, tránh tái sử dụng những chiếc bình cũ, han gỉ sẽ rất nguy hiểm hoặc tốt nhất đổi sang bếp điện cho yên tâm", một bạn khác nói.

