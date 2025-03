CLIP: Hai xe máy gặp nạn, hai người c.h.ế.t cháy

Đêm 9-3, Công an xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, 2 xe máy lưu thông trên đường liên xã nối liền giữa làng Chan với trung tâm xã Ia Pnôn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong

Tại hiện trường, sau vụ tai nạn hai xe máy bốc cháy dữ dội. Rất nhiều người dân hiếu kì đi ngang qua đã dừng lại chứng kiến vụ việc.

Lực lượng chức năng ngay khi có mặt đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, huy động lực lượng đưa những người bị nạn tới các cơ sở y tế cấp cứu.

Tuy nhiên, vụ tai nạn khiến ông Siu U. (trú làng Chan, xã Ia Pnôn) tử vong tại chỗ, một nam nạn nhân khác được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Your browser does not support the video tag.

Hiện trường vụ việc được người dân ghi lại

Tác giả: Hoàng Thanh

Nguồn tin: Báo Người lao động