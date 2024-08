Clip: Đang đứng giữa đường, người phụ nữ bất ngờ lao vào đầu ô tô

Your browser does not support the video tag.

Theo India Today, một người phụ nữ giả vờ bị tai nạn bằng cách cố tình ngã vào đầu chiếc ô tô đang chạy ở Bengaluru, bang Karnataka, Ấn Độ đã được camera hành trình ghi lại.

Đoạn clip được Shonee Kapoor chia sẻ trên X vào ngày 29/8, anh kêu gọi người dùng mạng xã hội lắp camera hành trình và cảnh báo những người dùng lái xe: "Hãy lắp camera hành trình. Bạn không bao giờ biết khi nào điều này xảy ra với mình. Nhất là khi đó là một người phụ nữ. Nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ đứng về phía cô ấy ngay lập tức".

Người phụ nữ lao vào đầu ô tô, giả vờ bị xe tông trúng.

Trong clip, một người phụ nữ đang đứng ở giữa đường thì bất ngờ lao về phía chiếc xe ô tô có gắn camera hành trình khiến tài xế phải giảm tốc độ để tránh đâm vào cô.

Mặc dù tài xế đã cố gắng phanh xe lại để tránh xảy ra va chạm nhưng người phụ nữ vẫn cố tình đập người vào nắp capo xe, giả vờ bị tông và sau đó có thái độ hung hăng.

Khi thấy người phụ nữ có hành động bất ổn, tài xế đã hét lên: "cảnh sát, cảnh sát", nhằm mục đích dọa đối phương. Tuy nhiên, người phụ nữ từ chối di chuyển và thốt ra những lời không rõ ràng. Cuối cùng, người này đã bỏ đi.

Trong phần bình luận của bài đăng, một số người dùng mạng xã hội cho biết họ đồng tình với quan điểm của Kapoor về camera hành trình.

"Camera hành trình là thứ bắt buộc phải có ở Ấn Độ. Bạn không bao giờ biết mình sẽ gặp phải loại người nào trên đường", một người dùng X cho biết.

Một bình luận khác viết rằng: "Nên bắt buộc phải lắp camera hành trình trên ô tô!".

Camera hành trình có thể cung cấp bằng chứng quan trọng trong trường hợp tranh chấp, tai nạn hoặc thậm chí là các hành vi gian lận.

Bằng cách ghi lại hình ảnh thời gian thực, nó không chỉ bảo vệ người lái xe khỏi các vụ lừa đảo tiềm ẩn hoặc cáo buộc sai trái mà còn mang lại sự an tâm khi có một bản ghi rõ ràng về những gì đã xảy ra trong quá trình lái xe.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn