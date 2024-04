Clip: Chạy ẩu, 2 xe máy tông nhau cực mạnh, 2 người gặp đại nạn

Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông thu hút hàng trăm bình luận. Trong đó, phần lớn các ý kiến đánh giá tài xế xe máy lấn làn ngược chiều, vượt xe ở đoạn đường vòng thiếu an toàn. Nhiều bình luận cho rằng, cần tăng cường tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông cho học sinh để tránh những tai nạn đáng tiếc như trong clip.

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy định vượt xe, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng Văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết, Luật giao thông đường bộ quy định về quy tắc vượt xe tại điều 14. Theo đó, luật quy định các quy tắc vượt xe như sau: Xe xin vượt phải có báo hiệu bằng đèn hoặc còi;

Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác và đã tránh về bên phải (khoản 2, điều 14, Luật giao thông đường bộ).

Khi vượt, các xe phải vượt về bên trái, trừ các trường hợp sau đây thì được phép vượt bên phải: Khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái; Khi xe điện đang chạy giữa đường; Khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái được.

Xe không được vượt khi không bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 14, Luật giao thông đường bộ; Trên cầu hẹp có một làn xe; Đường vòng, đầu dốc và các vị trí có tầm nhìn hạn chế…

“Như vậy, chiếu theo luật quy định, tại đoạn đường vòng, có xe chạy ngược chiều trong đoạn clip, các tài xế không được phép vượt xe.” - luật sư Kiên nói.

Về xử lý vi phạm, luật sư Lê Văn Kiên cho biết: Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, với hành vi không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông; không đi đúng phần đường, làn đường gây tai nạn giao thông… người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị xử phạt từ 4-5 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2-4 tháng.

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn