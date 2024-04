Clip: Người đàn ông bị gió mạnh thổi bay lên không trung

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra vào ngày 31/3, tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một cơn gió mạnh bất ngờ khiến người đàn ông phải bám vào khung sắt để tránh bị thổi bay. Tuy nhiên, trước cơn gió mạnh bất ngờ, người đàn ông cùng với chiếc khung che cửa hàng đã bị nhấc bổng lên không trung.

Vợ của người đàn ông cho biết, vụ việc xảy ra ở lối vào cửa hàng thịt nướng của họ. Cơn gió thổi tới quá nhanh, cuối cùng chồng của cô đã rơi xuống ngay cạnh lối vào cửa hàng.

Và lúc đó, tất cả họ đều choáng váng. Dù đã cố gắng nhưng họ không thể giữ được nó. May mắn thay, không có ai bị tổn hại và hiện nhà hàng vẫn mở cửa hoạt động bình thường.

