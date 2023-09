CLIP: Cảnh sát truy đuổi 10km chặn "xe tải điên" ở Đồng Nai

Trưa 19-9, Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) làm việc với đối tượng T. (31 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) - tài xế lái xe tải bỏ chạy 10km, vượt đèn đỏ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an TP Long Khánh phát hiện xe tải do tài xế T. điều khiển quá tốc độ trên đường Hồ Thị Hương, hướng huyện Xuân Lộc đến TP Long Khánh.

CSGT truy đuổi 10km, chặn tài xế xe tải chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ

Tại đây, lực lượng chức năng ra lệnh dừng xe nhưng tài xế không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Tổ công tác liền dùng xe mô tô truy đuổi.

Trong quá trình di chuyển, chiếc xe tải vẫn không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục vượt đèn đỏ rồi chạy ra Quốc lộ 1, hướng về ngã 3 Dầu Giây. Công an TP Long Khánh đã liên hệ với các lực lượng chức năng khác để phối hợp đón chặn xe tải này.

Lực lượng chức năng truy đuổi xe "điên"

Sau khi truy đuổi khoảng 10km, lực lượng chức năng đã dừng chiếc xe tải nói trên tại Quốc lộ 20, đoạn qua huyện Thống Nhất.

Qua xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định tài xế T. dương tính với ma tuý.

Tác giả: Nguyễn Tuấn

Nguồn tin: Báo Người lao động