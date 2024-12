Clip: Camera hành trình ghi lại khoảnh khắc gây sốc trên đường

Your browser does not support the video tag.

Một chiếc xe ô tô màu đen di chuyển với tốc độ cao trước khi đâm vào đoàn xe phía trước.

Một đoạn video từ camera hành trình vừa được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy khoảnh khắc gây sốc khi một chiếc xe ô tô màu đen chạy tốc độ cao đâm vào phía sau một đoàn xe đang ùn tắc và di chuyển chậm trên đường cao tốc. Sự việc xảy ra tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Vụ va chạm mạnh khiến phần đầu của chiếc xe này bị hư hỏng nghiêm trọng. Một số phương tiện khác trong đoàn xe bị ảnh hưởng nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn tại thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Hình ảnh từ camera hành trình)

Điều may mắn là không có ai bị thương nặng trong vụ tai nạn này. Tuy nhiên, đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, làm dấy lên những lo ngại về việc lái xe quá tốc độ trên các tuyến đường đông đúc.

Sự cố này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tầm quan trọng của việc tuân thủ tốc độ an toàn, đặc biệt trong các điều kiện giao thông phức tạp. Việc duy trì khoảng cách và tập trung khi lái xe là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo an toàn trên mọi cung đường.

Tác giả: Quốc Tiệp (theo KameraOne)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn