Clip: Cá Koi có hành động “nhảy múa” kỳ lạ khiến nhiều người bối rối

Đoạn video được quay tại Heyuan, Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 11/3. Con cá Koi trong video có màu sắc rực rỡ, đang bơi lội cùng những con cá khác thì nó bất nhờ nhảy lên với phần thân trên nhô ra khỏi mặt nước và lắc lư liên tục. Những lớp vảy của nó lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, tạo nên một khung cảnh đẹp mắt và kỳ lạ.

Chú cá Koi liên tục vặn vẹo và xoay tròn cơ thể, di chuyển một cách vui vẻ và đầy năng lượng. Nhiều người xem video cho rằng đây là hành vi nhảy múa đặc biệt nào đó của cá Koi, thể hiện sự sung sức và niềm vui của nó.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng khác lại đưa ra ý kiến trái chiều. Họ cho rằng đây có thể là dấu hiệu của việc cá Koi đang gặp vấn đề về sức khỏe.

Sau đó chủ nhân của chú cá Koi đã lên tiếng trên các phương tiện truyền thông địa phương, khẳng định rằng đây là hành vi thường thấy ở chú con cá Koi này, có thể đó là một cách giải trí của con cá. Hiện chưa nhận thấy chú cá này có gặp vấn đề gì về sức khỏe.

Cá Koi là một loại cá chép thường đã được thuần hóa, lai tạo để nuôi làm cảnh. Chúng có quan hệ họ hàng gần với cá vàng, trên thực tế, kiểu cách nhân giống và nuôi cảnh là khá giống với cách nuôi cá vàng.

