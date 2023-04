Clip: Bé trai 4 tuổi bị đuối nước ngay giữa bể bơi đông người

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại một công viên nước thuộc tỉnh Roi Et, Thái Lan và đã được camera giám sát ghi lại.

Trong clip, một cậu bé 4 tuổi đã nhảy xuống bể bơi sâu 1,5 mét. Do không lường trước được độ sâu của bể nên cậu bé đã tìm cách quay trở lại bờ. Tuy nhiên, dù cố gắng vùng vẫy, quẫy đạp trong khoảng 3 phút nhưng cậu bé vẫn không thể trở lại bờ mà lịm dần rồi chìm xuống nước.

Điều đáng nói là thời điểm xảy ra sự việc, xung quanh bể có rất đông người nhưng không ai phát hiện ra tình trạng của cậu bé. Chỉ đến khi cậu bé nằm im và chìm xuống nước, một người đàn ông mới phát hiện ra và lao tới bế bé lên bờ.

Lúc này, cậu bé đã tím tái và ngưng thở. Những người trong bể bơi lập tức tiến hành biện pháp sơ cứu và đưa bé trai tới bệnh viện. May mắn là em bé đã được cứu sống và hiện đang dần hồi phục.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, mẹ của bé đang chăm sóc đứa con 8 tháng tuổi. Gia đình cô đang định rời khỏi công viên thì cậu bé lại chạy đi và nhảy xuống bể bơi dành cho người lớn và gia đình không hay biết.

Chủ của công viên nước cũng đã nhận trách nhiệm về vụ tai nạn khi không bố trí lực lượng cứu hộ tại bể bơi. Người này đã đến thăm cậu bé tại bệnh viện ngay hôm xảy ra sự việc và đồng ý trả toàn bộ viện phí chữa trị cho cậu bé.

Đoạn clip ghi lại sự việc sau đó đã được một tài khoản facebook đăng tải lên mạng xã hội và nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đây được xem là lời cảnh báo đến tất cả các bậc cha mẹ. Hãy luôn quan tâm và chú ý tới con mình, nếu không những trường hợp tương tự có thể xảy ra.

