Clip: Bạn trai Á hậu lao lên sân khấu đập nát vương miện của Hoa hậu

Sự việc hi hữu này xảy ra vào ngày 27/5, trong cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Miss Gay Mato Grosso, Brazil.

Cụ thể, trong đêm chung kết, khi thấy Nathally Becker chỉ giành được giải Á hậu 1, bạn trai của cô đã xông lên sân khấu, giằng lấy vương miện của Hoa hậu rồi đập nát.

Sau đó, người đàn ông đã cố gắng kéo Becker ra khỏi sân khấu nhưng lực lượng an ninh của cuộc thi đã can thiệp, đưa anh ta vào hậu trường.

Khi chương trình kết thúc, Malone Haenisch, đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Miss Gay Mato Grosso đã lên tiếng chỉ trích hành động của người đàn ông. Đồng thời người này cũng nhấn mạnh rằng, các ban giám khảo cuộc thi đã công bằng khi tuyên bố Emannuelly Belini là người chiến thắng.

"Đội ngũ pháp lý của cuộc thi đã được thông báo về hành động gây rối này và các biện pháp pháp lý cần thiết sẽ được thực hiện", Malone Haenisch cho biết thêm.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn