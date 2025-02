CLB Hà Nội đẩy Sông Lam Nghệ An xuống áp chót bảng xếp hạng

Your browser does not support the video tag.

Tối 9-2 trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội giành chiến thắng 3-0 trước Sông Lam Nghệ An, trong khuôn khổ vòng 12 LPBank V-League 2024-2025.

Trận đấu này CLB Hà Nội vắng tiền đạo Phạm Tuấn Hải do bị thẻ đỏ trực tiếp ở trận đấu sớm vòng 13, thua 1-2 trên sân Thiên Trường của CLB Nam Định.

Bước vào trận đấu, CLB Hà Nội ngay lập tức chiếm được quyền kiểm soát trận đấu.

Lực lượng gồm nhiều tuyển thủ quốc gia dưới trướng HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc vượt trội, già dặn hơn đội hình có tuổi trung bình 23,8 bên phía Sông Lam Nghệ An.

Lối chơi của đội bóng xứ Nghệ chủ yếu sử dụng đường chuyền dài cho các ngoại binh trên hàng công.

Điểm sáng duy nhất là sự nỗ lực tranh chấp bóng và mạnh dạn dứt điểm từ xa của các cầu thủ trẻ như Nguyễn Quang Vinh.

Không gặp nhiều khó khăn đáng kể, CLB Hà Nội có chiến thắng khá dễ dàng 3-0 với màn tỏa sáng của đội trưởng Nguyễn Văn Quyết - cú đúp bàn thắng đẹp mắt ở phút 25 và 65.

Bàn thắng ấn định tỉ số ở phút 86 được ghi bởi Joao Pedro sau đường chọc khe chính xác của Đỗ Hùng Dũng.

Với kết quả này, CLB Hà Nội vươn lên thứ 4 trên bảng xếp hạng với 20 điểm sau 13 trận. Trong khi đó, CLB Sông Lam Nghệ An rớt xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng với 9 điểm, chỉ hơn 2 điểm so với đội cuối bảng là SHB Đà Nẵng.

Đội trưởng CLB Hà Nội tiền vệ Nguyễn Văn Quyết đã có 3 bàn thắng sau 12 vòng đấu V-League 2024-2025 - Ảnh: HNFC

