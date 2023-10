CLB Công an Hà Nội và sự “tiến hóa” của nhà vô địch

Sự tiến hóa của nhà vô địch

Sát ngày khởi tranh V.League 2023/2024, nhà đương kim vô địch CLB Công an Hà Nội đã có một loạt động thái cải thiện sức mạnh nằm ngoài dự đoán của người hâm mộ. Đầu tiên là việc “chơi lớn” để chiêu mộ Hồ Văn Cường. Để có sự phục vụ của ngôi sao trẻ này, CLB Công an Hà Nội chấp nhận trao đổi vua phá lưới của họ ở mùa giải trước, Jhon Cley với Sông Lam Nghệ An.

Hồ Văn Cường là hợp đồng thông minh của CLB Công an Hà Nội.

Về lý thuyết, đây là màn trao đổi khó hiểu của CLB Công an Hà Nội bởi lẽ Jhon Cley đã ghi 11 bàn và góp công lớn giúp họ lên ngôi ở mùa giải trước. Tuy nhiên, nếu xét đến chiến lược dài hơi, đây là bước đi khôn ngoan của đội bóng ngành công an.

Đầu tiên, họ cần thêm tài năng trẻ để đảm bảo “quota” cầu thủ dưới 23 tuổi theo yêu cầu của V.League. Sự xuất hiện của Hồ Văn Cường giúp Công an Hà Nội đáp ứng điều này mà vẫn gia tăng sức mạnh như mong muốn. Cụ thể ở đây là sức mạnh chiều sâu.

Ở vị trí hậu vệ cánh phải, CLB Công an Hà Nội đã có 2 tuyển thủ quốc gia là Hồ Tấn Tài và Vũ Văn Thanh. Tuy nhiên, họ không có phương án dự phòng xứng đáng, đặc biệt khi Vũ Văn Thanh được đẩy lên đá tiền vệ. Với Hồ Văn Cường, nhà đương kim vô địch V.League sẽ có rất nhiều phương án để xoay xở khi cần thiết, bởi lẽ Vũ Văn Thanh vốn là cầu thủ đa năng. Cựu ngôi sao HAGL có thể chơi tốt ở cả 2 cánh và hàng tiền vệ.

Ngoài Hồ Văn Cường, CLB Công an Hà Nội còn làm đậm thêm “chất Việt” bằng các hợp đồng với Trương Văn Thiết, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Phạm Thành Long. Trong đó, Việt Anh và Thành Long đều là các tuyển thủ quốc gia và giàu kinh nghiệm ở V.League. Họ có thể lập tức đi vào đội hình chính, giúp CLB Công an Hà Nội tạo dựng chiều sâu đáng mơ ước.

Thứ hai, mất Jhon Cley không phải “thảm họa” với đội bóng có nền tảng tốt như CLB Công an Hà Nội. Lịch sử V.League chứng kiến nhiều màn chia tay tương tự. Ngay cả các nhà vô địch trước đây như CLB Hà Nội và CLB Viettel cũng nhiều lần đẩy chân sút ngoại số 1 của họ ra đi ngay sau khi lên ngôi, với những cái tên nổi tiếng như Rimario, Lucao, Paulo Pedro hay Geovane. Nói cách khác, thị trường ngoại binh của V.League không hiếm các tiền đạo như Cley. Đừng quên ở đầu mùa trước, chính CLB Công an Hà Nội đã loại Tsoumou Fred ngay sau khi tiền đạo này lập hat-trick vào lưới Bình Định.

Cùng với Cley, người ghi bàn trực tiếp mang cúp về cho CLB Công an Hà Nội - Gustavo Henrique cũng ra đi âm thầm. Thay thế họ là những ngoại binh người Brazil khác, bao gồm Geovane Magno và Júnior Fialho. Không ai có thể khẳng định bộ đôi này trình độ kém hơn những người tiền nhiệm.

Rõ ràng đó là một bước tiến mới trong kế hoạch trở lại những ngày tháng huy hoàng của CLB Công an Hà Nội. Trong năm đầu tiên, họ thực hiện chính sách chiêu mộ toàn sao, tạo ra bộ khung đá chính có thể vô địch ngay lập tức. Đến năm thứ hai, dựa trên nền tảng đó, họ bổ sung chiều sâu để hướng đến các mục tiêu lớn hơn. Tham vọng của CLB Công an Hà Nội sẽ không dừng lại ở đấu trường V.League hay Cúp Quốc gia mà xa hơn, đến Cúp C1 châu Á giống như đội bóng hàng xóm CLB Hà Nội.

Băng huấn luyện đặc biệt

Bất chấp các tin đồn từ cuối mùa trước đến nay, ông Trần Tiến Đại nhiều khả năng tiếp tục dẫn dắt CLB Công an Hà Nội ở mùa giải mới. Đây là quyết định có phần mạo hiểm của đội bóng ngành Công an, bởi lẽ HLV Trần Tiến Đại vốn không có nhiều kinh nghiệm huấn luyện trước đây. Tuy nhiên, ông lại có mối quan hệ rất gần gũi với cầu thủ và hiểu rõ họ cần gì để phát huy tài năng ở mức tối đa.

Để bổ sung vào thiếu sót của HLV Trần Tiến Đại, CLB Công an Hà Nội bổ nhiệm cựu HLV U23 Timor Leste, Maciel da Silva làm trợ lý. HLV Maciel da Silva sẽ là người Brazil thứ 3 làm việc tại CLB Công an Hà Nội. Trước đó, đội bóng này từng trao ghế nóng cho Paulo Foiani và Flavio Cruz.

Chia sẻ với giới truyền thông khi xuất hiện ở Hàng Đẫy vào đầu tháng này, HLV Maciel da Silva cho biết: “Nếu được, tôi cảm thấy tự hào khi trở thành một phần của CLB Công an Hà Nội. Tôi biết bóng đá Việt Nam khi còn dẫn dắt U23 Timor Leste. Tôi cũng biết được trình độ chơi bóng của các cầu thủ ở châu Á nói chung và ở Đông Nam Á nói riêng. Hãy chờ xem điều gì xảy ra rồi mới quyết định sẽ sử dụng những chiến lược huấn luyện nào”.

Như vậy, CLB Công an Hà Nội sẽ sử dụng ban huấn luyện theo mô hình có một không hai, với “thuyền trưởng” vốn là Giám đốc kỹ thuật, trong khi trợ lý là một HLV hàng hiệu. Sự tập trung quyền lực này có điểm lợi, điểm hại nhưng nhìn chung đã giúp Công an Hà Nội đi đúng hướng từ mùa trước.

Không quá lời khi nói ông Trần Tiến Đại chính là “kiến trúc sư trưởng” giúp CLB Công an Hà Nội vô địch ngay sau khi thăng hạng với mắt nhìn cầu thủ siêu hạng. Cộng thêm sự hỗ trợ của Maciel da Silva, HLV Trần Tiến Đại hứa hẹn sẽ giúp CLB Công an Hà Nội thăng hoa hơn nữa ở mùa giải mới.

Tác giả: An Khánh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân