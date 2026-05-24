CLB Công an Hà Nội lọt top 900 đội bóng mạnh nhất thế giới

Đại diện của bóng đá Việt Nam hiện đứng thứ 876 thế giới với số điểm sức mạnh 74/100, đồng thời xếp hạng 66 châu Á. Đây được xem là cột mốc rất đáng chú ý nếu biết rằng hệ thống của Opta đang đánh giá khoảng 14.000 CLB trên toàn cầu.

CLB Công an Hà Nội nằm trong 900 đội bóng mạnh nhất thế giới

Ba vị trí dẫn đầu hiện thuộc về Arsenal, Bayern Munich và Man City - những thế lực hàng đầu của bóng đá châu Âu.

Việc đứng thứ 876 đồng nghĩa CLB Công an Hà Nội đang nằm trong nhóm khoảng 6% đội bóng mạnh nhất thế giới theo đánh giá của Opta. Đây là bước tiến lớn với một CLB của bóng đá Việt Nam và phản ánh rõ sự thăng hoa của đội bóng ngành Công an trong mùa giải năm nay.

Công an Hà Nội FC đứng thứ 876 thế giới theo Opta

Thầy trò HLV Mano Polking đang trải qua mùa bóng bùng nổ nhất kể từ ngày thành lập. Không chỉ sớm vô địch V-League 2025/26 trước 3 vòng đấu, CLB Công an Hà Nội còn đứng trước cơ hội phá luôn kỷ lục điểm số tồn tại nhiều năm của giải đấu.

Sau 23 vòng, đội bóng ngành Công an giành tới 60 điểm với thành tích 19 chiến thắng, 3 trận hòa và chỉ nhận duy nhất một thất bại. Họ đang chờ phá kỷ lục 64 điểm của Hà Nội FC ở V-Legaue trong 3 vòng cuối.

Không chỉ áp đảo về điểm số, họ còn sở hữu hàng công mạnh nhất giải với 55 bàn thắng, trong khi hàng thủ mới để lọt lưới 19 lần.

Nền tảng cho thành công ấy đến từ đội hình đồng đều và có chiều sâu chất lượng. Alan Grafite hiện dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới với 15 bàn thắng, trong khi những trụ cột như Nguyễn Quang Hải, Leo Artur hay Nguyễn Đình Bắc đều duy trì phong độ cao.

Với 3 vòng đấu còn lại gặp Hà Tĩnh, Becamex TP HCM và Thể Công Viettel, CLB Công an Hà Nội đặt mục tiêu đá cống hiến và cần tối thiểu 5 điểm để chính thức phá kỷ lục điểm số trong lịch sử V-League.

Nếu hoàn tất cột mốc này, mùa giải 2025/26 chắc chắn sẽ trở thành một trong những chiến dịch thành công và đáng nhớ nhất trong lịch sử đội bóng.

Tác giả: Lê Vinh

Nguồn tin: anninhthudo.vn

