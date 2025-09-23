CLB Công An Hà Nội mất loạt trụ cột tại Cúp C1 Đông Nam Á

Trước cuộc đối đầu với CLB Cebu (Philippines) vào tối 24/9 trên sân Hàng Đẫy, HLV Mano Polking xác nhận Công An Hà Nội sẽ không có sự phục vụ của ba trụ cột: tiền vệ Quang Hải, trung vệ Việt Anh và cầu thủ Việt kiều Adou Minh.

Đây là tổn thất đáng kể cho tham vọng giành chiến thắng của đội bóng ngành công an.

“Ngày mai, chúng tôi sẽ vắng Quang Hải, Việt Anh và Adou Minh. Tuy nhiên, CLB Công an Hà Nội vẫn còn nhiều cầu thủ chất lượng để thay thế. Điều quan trọng là toàn đội cần tập trung cao độ”, HLV Mano Polking nói.

Ở trận đấu gần nhất tại Cúp C2 châu Á (AFC Champions League 2) gặp Bắc Kinh Quốc An, Quang Hải đã không được đăng ký vì chấn thương, còn Việt Anh và Adou Minh gặp vấn đề sau trận đấu. Sự vắng mặt này khiến HLV Mano Polking buộc phải trông cậy nhiều hơn vào những cái tên như Leo Artur, Alan, Đình Bắc trên hàng công, hay Hugo Gomes và Đình Trọng nơi hàng thủ.

Tiền vệ Quang Hải vắng mặt tại Cúp C1 Đông Nam Á tối 24/9.





CLB Công an Hà Nội bước vào trận gặp Cebu với quyết tâm cao sau những kết quả chưa trọn vẹn ở đấu trường quốc tế.

Tại lượt mở màn Cúp C1 Đông Nam Á, đội bóng thủ đô dẫn trước Pathum United (Thái Lan) nhưng để thua ngược 1-2.

Trong khi đó, ở trận đấu với Bắc Kinh Quốc An, họ tiếp tục mở tỷ số song vẫn bị cầm hòa 2-2. HLV Mano Polking thừa nhận: “Chúng tôi cần cải thiện khả năng tập trung, bởi đã đánh mất những chiến thắng đáng tiếc”.

Đánh giá về đối thủ, chiến lược gia người Đức cho rằng Cebu là đội bóng mạnh của Philippines, có nhiều nội binh giỏi và ngoại binh chất lượng. Dù vậy, ông tin CLB Công an Hà Nội đã chuẩn bị kỹ để hướng tới 3 điểm trọn vẹn ngay trên sân nhà.

Bên kia chiến tuyến, HLV Tomasito Ramos khẳng định Cebu háo hức được thử sức với một đối thủ mạnh như CLB Công an Hà Nội: “Chúng tôi coi đây là cơ hội để kiểm chứng năng lực của đội. Toàn đội đang tự tin và sẵn sàng tạo nên bất ngờ”.

Với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên tại Cúp C1 Đông Nam Á mùa này, CLB Công An Hà Nội cần chứng minh bản lĩnh và chiều sâu lực lượng, dù không có sự phục vụ của những trụ cột quan trọng.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn