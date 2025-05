Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hồ Chí Minh – Người là niềm tin tất thắng”

Tham dự chương trình có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bùi Kỳ Đà – Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, huyện, thành, thị, cùng hàng ngàn người dân và du khách.

Đại biểu tham dự chương trình

Kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người, trên quê hương Nghệ An, một sự kiện được đặc biệt quan tâm và thu hút nhiều du khách, đó là Lễ hội Làng Sen quy mô toàn quốc. Đây là lễ hội văn hóa tôn vinh các giá trị tư tưởng nhân văn và tiến bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn mãi cho đời sau.

Đông đảo người dân đến thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt

Diễn ra từ ngày mồng 04 đến 19/5, Lễ hội Làng Sen năm 2025 với chuỗi các hoạt động về nguồn đầy trang trọng: Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên và Đền Chung Sơn, với sự tham gia của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại sân vận động Làng Sen vào ngày 15/5 vừa qua đã diễn ra Lễ khai mạc với chương trình nghệ thuật có chủ đề “Tượng đài trong muôn triệu trái tim” kết hợp sự kiện khánh thành Tượng “Bác Hồ về thăm quê”. Chương trình đã mang đến không gian nghệ thuật sống động; thể hiện tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn sâu nặng, niềm tin son sắt của nhân dân mừng sinh nhật Bác Hồ kính yêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tặng Bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc tham gia, tổ chức và lan toả giá trị nhân văn của lễ hội

Lễ hội Làng Sen năm 2025 cũng đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu: Hội diễn nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Làng Sen toàn quốc” có sự tham gia của 30 đoàn nghệ thuật quần chúng, với hơn 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân. Triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” với sự tham gia trưng bày của nhiều bảo tàng, đơn vị và 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” trưng bày 200 bức ảnh nghệ thuật được tuyển chọn qua các cuộc thi của các nghệ sĩ nhiếp ảnh các nước ASEAN. Tuần phim về Bác Hồ và giao lưu các nghệ sỹ điện ảnh, đoàn làm phim về Bác Hồ. Các hoạt động thể thao đáng chú ý là Giải vô địch Vật dân tộc quốc gia lần thứ 29; Giải Marathon “Hành trình theo chân Bác - Vì an ninh Tổ quốc”. Năm nay có thêm hoạt động đặc sắc là Lễ chào cờ và bay Đại kỳ Tổ quốc, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra vào sáng nay tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Đại kỳ Tổ quốc có diện tích 2.025m2, tham dự lễ chào cờ có hơn 1.000 đại biểu và các bạn đoàn viên thanh niên. Tất cả đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho mỗi người khi về với miền quê chung, để thêm một lần thấu hiểu, tự hào về con đường cách mạng và nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh.

Tiết mục “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” do đoàn nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn

Tiết mục “Lửa căm hờn” do Vũ đoàn Mai Trắng TP Hồ Chí Minh biểu diễn

Mashup: Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm – Quốc tế ca

Chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025 “Hồ Chí Minh – Người là niềm tin tất thắng”

Đặc biệt, tại lễ bế mạc Lễ hội Làng Sen năm 2025, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự phối hợp của thành phố mang tên Bác, có chủ đề “Hồ Chí Minh – Người là niềm tin tất thắng” do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM trực tiếp chỉ đạo xây dựng. Chương trình với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ nổi tiếng và hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, tất cả cùng nhau khắc họa con đường cách mạng của người con ưu tú nhất của dân tộc Việt Nam, ra đi từ không gian Làng Sen đến ngày non sông liền một dải và đất nước Việt Nam trong bối cảnh hội nhập.

Chương trình gồm có ba phần: Hồ Chí Minh - Con đường thế kỷ Người đi; Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng và Việt Nam - Tổ quốc ta ơi. Qua những hình ảnh, những kỷ vật trình chiếu trong chương trình và những ca khúc viết về Bác đã giúp khán giả thấy rõ hơn không gian văn hóa đậm chất của Làng Sen - vùng đất sinh ra và hun đúc, nuôi dưỡng, hình thành nên nhân cách của Người thời niên thiếu; sự đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước hôm nay…

Lễ hội Làng Sen khởi phát từ phong trào nghệ thuật quần chúng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhanh chóng lan tỏa, lớn mạnh trở thành ngày hội văn hóa toàn quốc, đáp ứng được nhu cầu sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa của nhân dân cả nước. Giá trị văn hóa, tinh thần của Lễ hội Làng Sen ngày càng gắn bó, hòa vào dòng chảy đời sống xã hội với vai trò kết nối mạch nguồn truyền thống văn hóa - văn hiến của quê hương Nghệ An với cả nước.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn