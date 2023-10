Chương trình “Liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Nghệ An 2023 tại tỉnh Nghệ An” sẽ diễn ra từ ngày 27- 29/10/2023

Chương trình “Liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại du lịch Hà Nội – Nghệ An 2023 tại tỉnh Nghệ An” được tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu cung cấp thông tin về cơ hội hợp tác đầu tư, tiềm năng thế mạnh, hình ảnh, làng nghề, điểm đến du lịch, đặc sản, sản phẩm OCOP của Thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An và các tỉnh, thành liên quan; giúp người tiêu dùng và du khách tiếp cận những sản phẩm, dịch vụ du lịch có chất lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, kích cầu tiêu dùng nội địa góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp của hai địa phương trưng bày, giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, quảng bá thương hiệu, trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư, thương mại, mở rộng hệ thống phân phối, thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Theo Kế hoạch, Chương trình “Liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Nghệ An 2023 tại tỉnh Nghệ An” sẽ diễn ra từ ngày 27/10/2023 đến ngày 29/10/2023.

Các nội dung của Chương trình gồm: Tổ chức Hội nghị Xúc tiến giữa Thành phố Hà Nội và Tỉnh Nghệ An vào ngày 27/10/2023 với sự tham gia của 200 đại biểu. Tại Hội nghị sẽ giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của Thành phố Hà Nội và Tỉnh Nghệ An; kết nối doanh nghiệp nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của hai địa phương; những vấn đề doanh nghiệp quan tâm khi thực hiện dự án đầu tư tại hai địa phương; xu hướng tuyển dụng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tổ chức không gian xúc tiến, kết nối đầu tư, trưng bày, giới thiệu sản phẩm, du lịch của Thành phố Hà Nội và Tỉnh Nghệ An vào tối 27/10/2023. Tại đây, có 50 - 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu đặc sản, sản phẩm OCOP, thủ công mỹ nghệ, quà tặng, ẩm thực, ấn phẩm đầu tư, du lịch...

UBND tỉnh đề nghị Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố Hà Nội và các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng kịch bản, chủ trì chuẩn bị tốt các nội dung thực hiện, chịu trách nhiệm công tác hậu cần và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức Chương trình. Chủ trì, phối hợp với các ngành và địa phương trong tỉnh vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề,... có sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc sản tỉnh Nghệ An tham gia các gian hàng, Hội nghị; phối hợp tổ chức tuyên truyền về các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền cổ động trực quan (treo băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường tại thành phố Vinh).

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị phát huy trách nhiệm trong việc phối hợp tổ chức các tham gia sự kiện. Nội dung Chương trình phong phú, thiết thực đem lại hiệu quả cao; đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. Các mặt hàng tham gia Chương trình đảm bảo chất lượng theo quy định.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn