UBND tỉnh làm việc với Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao về việc xúc tiến đầu tư Nhà máy chế biến hoa quả tại Nghệ An

Quang cảnh buổi làm việc

Nghệ An là tỉnh có điều kiện tự nhiên đất đai, khí hậu phù hợp với sinh trưởng, phát triển của nhiều loại cây trồng vật nuôi, đặc biệt đối với trồng trọt thế mạnh tỉnh Nghệ An được khẳng định qua việc phát triển các loại rau củ và cây ăn quả. Trong năm 2022, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm tỉnh ước đạt 349.726 ha.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh tổng diện tích nhóm cây ăn quả lâu năm ước tính gần 25.000 ha. Trong đó, diện tích nhóm cây có múi đạt 9.912 ha, sản lượng đạt 128.664 tấn; diện tích nhóm cây ăn quả nhiệt đới và cận nhiệt đới ước tính đạt 10.928,01 ha...

Để phát triển bền vững cây ăn quả theo chuỗi giá trị để nâng cao hiệu quả sản xuất, Nghệ An đã và đang xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện và định hướng sản xuất hình thành các vùng chuyên canh; đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. Tăng cường liên kết sản xuất gắn với chế biến... Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng, quan tâm đến việc thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý... để mở rộng thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm cây ăn quả.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt và ban hành nhiều đề án, chương trình kế hoạch; trong đó có Đề án phát triển, mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2030 và Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, tỉnh Nghệ An đã xây dựng 7 nhóm sản phẩm chủ lực tỉnh có cây ăn quả; định hướng đến năm 2030 đạt 50.000 ha, sản lượng đạt khoảng 789.160 tấn.

Định hướng tỉnh thu hút đầu tư 03 cơ sở chế biến quy mô công suất 200.000 - 250.000 tấn/năm. Tổng công suất đến năm 2030 đạt 300.000 - 350.000 tấn/năm (chiếm 40-45% sản lượng quả). Trong đó, có định hướng thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hoa quả do Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình) làm chủ đầu tư (dự kiến ở Tân Kỳ, Quỳnh Lưu hoặc Yên Thành).

Đồng chí Phùng Thành Vinh – Giám đốc Sở NN&PTNT báo cáo về đặc điểm tiềm năng phát triển và thực trạng sản xuất nông nghiệp tỉnh Nghệ An

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Thành Vinh – Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Năm 2020, Sở NN&PTNT đã thực hiện ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở NN&PTNT với Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao với mục đích thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ giữa hai bên để hợp tác, trình cấp có thẩm quyền chủ trương đầu tư nhà máy chế biến hoa quả công nghệ hiện đại tại tỉnh Nghệ An gắn với phát triển vùng nguyên liệu, thu mua và chế biến hoa quả. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp nói chung và hoa quả nói riêng của tỉnh Nghệ An; hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại tỉnh.

Trong giai đoạn vừa qua, hai bên đã có những trao đổi và thực hiện một số hoạt động nhất định. Giám đốc Sở NN&PTNT hy vọng trong thời gian tới sẽ đẩy nhanh quá trình hợp tác với phía Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao. Sở NN&PTNT sẽ tham gia đồng hành cùng với công ty; đồng thời tích cực tham mưu kiến nghị UBND tỉnh các điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động đầu tư sản xuất của Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng giao trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đinh Cao Khuê – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Cao Khuê – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao cho biết: Công ty mong muốn thực hiện việc đầu tư Nhà máy chế biến và liên kết bao tiêu sản phẩm tại tỉnh Nghệ An. Qua đi khảo sát tại các địa phương của tỉnh có thể thấy vùng nguyên liệu rất dồi dào, có tiềm năng. Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao mong muốn nhận được sự quan tâm của tỉnh để Công ty đảm bảo đủ điều kiện cho nhu cầu xây dựng vận hành nhà máy.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, để thành công trong định hướng phát triển nông nghiệp nói chung và phát triển mở rộng diện tích rau và cây ăn quả nói riêng, yếu tố tiên quyết là đầu ra và sự tham gia của doanh nghiệp. Chính vì vậy tỉnh mong muốn thu hút được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đủ tầm để thực hiện xây dựng nhà máy chế biến, liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân.

Qua buổi làm việc, với đề xuất của Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, UBND tỉnh cam kết tạo điều kiện tối đa cho Công ty trong hoạt động đầu tư; đồng thời, chỉ đạo các Sở, ban, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất, hướng dẫn cho Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn