Chung cư 18 tầng ở Nghệ An chưa nghiệm thu đã cho người vào ở

Chung cư dầu khí PVNC2-CT02 có địa chỉ tại đường Nguyễn Quốc Trị, phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An) do Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại Thành Vinh làm chủ đầu tư. Sau nhiều năm cho dân vào ở, nhưng đến nay vẫn chưa được Sở Xây dựng Nghệ An nghiệm thu công trình.

Anh Nguyễn Hồng Hải (cư dân tòa nhà CT02) cho biết, gia đinh anh vào ở chung cư này đã lâu, nhưng đến nay chủ đầu tư vẫn không chịu làm sổ đỏ cho dân. Ngoài ra, công trình có nhiều bất cập như nhiều hạng mục xuống cấp không được chủ đầu tư sửa chữa kịp thời, chung cư đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu công trình.

Lãnh đạo phường Hưng Bình (TP Vinh) cũng thừa nhận, đến nay do chủ đầu tư thay đổi người đại diện chủ sở hữu quá nhiều nên phường không biết ai là người chủ thật sự. Do đó, việc chung cư này đã nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, nghiệm thu xây dựng hay chưa thì phường cũng không nắm rõ.

Chung cư dầu khí phường Hưng Bình, TP Vinh cao 18 tầng chưa được Sở Xây dựng Nghệ An nghiệm thu xây dựng nhưng đã cho dân vào ở nhiều năm nay

Ngày 20/10, trả lời VTC News, ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An xác nhận, đến nay chung cư dầu khí PVNC2-CT02 phường Hưng Bình, TP Vinh vẫn chưa được Sở Xây dựng nghiệm thu công trình để đưa vào sử dụng.

Chung cư dầu khí PVNC2 - CT02 được khởi công xây dựng từ năm 2015, Chung cư có tổng diện tích sàn 15.626m2, thiết kế quy mô 18 tầng, 168 căn hộ.

Trước đó, công trình xây dựng này từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính do tổ chức thi công xây dựng công trình nhưng không có giấy phép xây dựng, vi phạm diện tích xây dựng; xây dựng gây lún, nứt, hư hỏng công trình lân cận…

Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: vtc.vn