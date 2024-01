Chủ xe VF 6 đầu tiên bất ngờ với tốc độ bàn giao của VinFast

Lý do chung được nhiều khách hàng chia sẻ khi lựa chọn mẫu SUV điện của VinFast là sự vượt trội so với xe xăng cùng phân khúc, từ chi phí vận hành tới công nghệ an toàn, thông minh.

“Uy tín của VinFast rất cao!”

Sáng 30/12, có mặt tại buổi lễ bàn giao xe VF 6 tại Vinhomes Ocean Park, vợ chồng chị Lương Hiền và anh Hải Long không giấu được sự vui mừng.

Nhớ lại quá trình lựa chọn VF 6, anh Long kể, từ đầu năm, hai vợ chồng anh chị đã tham khảo nhiều mẫu xe trong phân khúc SUV hạng B của một số hãng xe Hàn Quốc, Nhật Bản.

VF 6 cũng là một trong những mẫu xe được anh để ý, bởi thời điểm đó anh đã đọc được nhiều thông tin về mẫu xe này. Phải tới cuối tháng 9/2023, khi VF 6 chính thức ra mắt, anh Long mới có dịp để tìm hiểu kỹ hơn về mẫu xe điện của VinFast và ngay lập tức, anh đã quyết định chốt cọc ngay.

Quá trình đợi tới ngày được bàn giao xe theo anh là “rất nhiều cảm xúc” vì đã từng có những thông tin thất thiệt về việc VF 6 không thể giao trong năm nay. Tuy nhiên, hai vợ chồng rất tin tưởng và thực sự hạnh phúc khi biết tin những chiếc VF 6 đầu tiên đã được bàn giao đúng hạn.

“Đây là ước mơ rất lâu của hai vợ chồng và hiện tại đã đạt được. Chúng tôi hoàn toàn hài lòng. Uy tín của VinFast rõ ràng là rất cao”, anh Hải Long nói.

Với vợ chồng chị Lương Hiền, anh Hải Long, VF 6 là ước mơ đã thành hiện thực.

Cũng chia sẻ niềm vui trong ngày chính thức cầm chìa khóa chiếc VF 6, chị Trịnh Minh Phượng (28 tuổi, sống tại Hà Nội) thừa nhận, thời gian giao xe đúng kế hoạch, chỉ 3 tháng kể từ khi ra mắt là “vượt quá mong đợi” của hai vợ chồng chị.

Chị Phượng nhớ lại, mẫu xe điện đầu tiên chị trải nghiệm là VF e34 và ngay lập tức đã “phải lòng” những chiếc xe “xanh”. Sau đó, tới VF 6, chị thừa nhận, đây là mẫu xe “không thể chê được”, đặc biệt là thiết kế trẻ trung và rất thể thao, phù hợp với tầm tuổi của hai vợ chồng chị.

Sự hoàn thiện của mẫu VF 6 cũng là điều khiến chị Phượng thấy tin tưởng vào lựa chọn của mình. Tiện nghi trên VF 6 theo chị đánh giá là ngày càng tốt hơn và cá nhân hóa, hướng tới người dùng nhiều hơn. Đó là điểm khiến chị hài lòng.

“Xe điện đi thích hơn”

Chia sẻ kỹ hơn về lý do lựa chọn VF 6, chị Lương Hiền cho biết hai vợ chồng có sở thích đi du lịch nên muốn một chiếc xe khỏe, an toàn, đi được nhiều địa hình. VF 6 theo chị đáp ứng đầy đủ nhu cầu này, đặc biệt là khi sở hữu sức mạnh vượt trội những mẫu xe cùng phân khúc.

VF 6 bản Base của VinFast được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 100 kW với mô men xoắn cực đại 135 Nm. Đặc biệt, bản Plus sở hữu động cơ 150 kW, cùng lực kéo “khủng” lên tới 310 Nm, hoàn toàn không có đối thủ trong cùng phân khúc.

Những khách hàng đầu tiên hào hứng nhận VF 6 tại lễ bàn giao sáng 30/12/2023.

Một lý do khác thuyết phục gia đình chị Lương Hiền lựa chọn VF 6 là loạt tính năng an toàn, thông minh trên mẫu xe điện của VinFast như: cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chuyển làn, cảnh báo điểm mù, giám sát xung quanh 360 độ, trợ lý ảo VinFast có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt, hỗ trợ đỗ xe phía trước/sau… Ngoài ra còn là rất nhiều tính năng sẽ được bổ sung qua cập nhật phần mềm từ xa vào năm 2024.

“Những tính năng thông minh là ưu điểm nổi trội của VinFast, như trợ lý ảo có thể nhận diện giọng nói để điều khiển các tính năng trên xe mà không cần nút bấm, hay các chế độ lái giúp di chuyển trên cao tốc rất sướng”, chị Hiền chia sẻ.

VF 6 thuyết phục gia đình chị Trịnh Minh Phượng bởi những công nghệ hiện đại, tiên tiến hơn hẳn các dòng xe xăng.

Đồng tình với nhận định này, chị Trịnh Minh Phượng cũng thừa nhận, những tính năng trên VF 6 sẽ giúp việc lái xe an toàn hơn. “Điều tôi thích ở xe điện VinFast là công nghệ hiện đại, tiên tiến hơn hẳn các dòng xe xăng”, chị Phượng nhận xét.

Ngoài ra, theo chị, chính sách hậu mãi, bảo hành của xe điện VinFast cũng là lý do chị lựa chọn xe điện VinFast. “Hiếm có hãng nào bảo hành xe, pin lên tới 8 - 10 năm như VinFast. VF 6 cũng được bảo hành chính hãng 7 năm và bảo hành pin 8 năm”, chị khẳng định.

Bên cạnh đó, VF 6 được áp dụng những chính sách hậu mãi cực tốt bao gồm: dịch vụ Cứu hộ 24/7, dịch vụ Sửa chữa lưu động (Mobile Service), dịch vụ Sạc pin lưu động 24/7 (Mobile Charging), chính sách hỗ trợ đặc biệt khi có sự cố phát sinh do lỗi của nhà sản xuất và được cam kết mua lại xe đã qua sử dụng sau 5 năm, mang đến quyền lợi tối ưu và sự an tâm tối đa cho khách hàng.

Ở góc độ khác, anh Nguyễn Xuân Tới, một trong những khách hàng nhận VF 6 đầu tiên tại Vinhomes Ocean Park đánh giá, mẫu xe điện như VF 6 có chi phí vận hành thấp nhiều xe xăng cùng phân khúc.

Đặc biệt, sau 1 đến 2 năm sử dụng, sự chênh lệch này theo anh sẽ càng thấy rõ. “Đi thích hơn, nhiều công nghệ hơn, vận hành rẻ hơn xe xăng. Xe điện vì thế là lựa chọn hợp lý”, vị khách hàng tổng kết về VF 6 nói riêng và xe điện VinFast nói chung.

VF 6 thuộc phân khúc B-SUV trong dải xe điện hoàn chỉnh của VinFast, ra mắt thị trường Việt Nam ngày 29/9/2023. Sau hơn 2 tháng mở cọc, VinFast đã nhận được hàng nghìn đơn đặt hàng VF 6 và sẽ lần lượt bàn giao xe cho người dùng theo đúng số thứ tự ghi nhận trên hệ thống kể từ 30/12/2023. Với định vị là mẫu xe điện dành cho gia đình hiện đại, VF 6 sở hữu chiều dài cơ sở lên đến 2.730 mm, kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.238 x 1.820 x 1.594 (mm). Cả hai phiên bản của VF 6 đều được trang bị pin LFP dung lượng 59,6 kWh với phạm vi hoạt động tương ứng là 399 km và 381 km mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP). Tại thị trường Việt Nam, VF 6 có hai phiên bản Base và Plus. Bản Base có giá niêm yết 675 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 765 triệu đồng (đã bao gồm pin); bản Plus có giá niêm yết 765 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 855 triệu đồng (đã bao gồm pin).

Tác giả: BẢO ANH

Nguồn tin: Báo VTC