Khách hàng đếm ngược chờ ngày nhận mẫu xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình VF 6

Nhận xe chỉ sau 2 tháng đặt cọc

Ngày 26/12, fanpage VinFast chính thức công bố thông tin về thời điểm bàn giao mẫu xe điện thông minh VF 6 tới tay khách hàng, khiến không ít người bất ngờ. Cụ thể, sau 3 tháng ra mắt tại thị trường Việt Nam (29/9/2023), những chiếc VF 6 thương mại đầu tiên sẽ chính thức lăn bánh từ ngày 30/12/2023.

VinFast đăng tải trên trang fanpage chính thức về việc bắt đầu bàn giao VF 6 tại Hà Nội và TP.HCM.

Thông tin ngay lập tức trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn về ô tô. Những khách hàng đã đặt cọc mẫu B-SUV của VinFast đều tỏ ra háo hức vì sẽ được nhận xe trước Tết, vừa phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình, vừa có thể du xuân bằng chiếc xe yêu thích.

“Thích nhất là không phải thêm tiền 'lạc' để nhận xe trước Tết như nhiều khách mua xe xăng. Tôi rất hài lòng với chính sách và sự chăm sóc khách hàng tử tế, thật tâm của VinFast” - chia sẻ của Hậu Vũ trên một diễn đàn về xe điện nhận được nhiều ý kiến ủng hộ, đồng tình của các thành viên.

Điều đặc biệt khiến nhiều người ấn tượng là VinFast bàn giao xe VF 6 chỉ sau đúng 2 tháng nhận đặt cọc. Khoảng thời gian này tương đương với thời gian chờ nhận xe của một số mẫu xe xăng trên thị trường, nhưng chỉ những khách hàng mua VF 6 mới được tận hưởng cảm giác phấn khích của một trong những người đầu tiên trên thế giới sở hữu một mẫu xe mới hoàn toàn.

Điều này cũng tiếp tục khẳng định uy tín của hãng xe Việt, khi giữ đúng cam kết giao xe cho khách hàng trong năm 2023.

“Đúng là VinFast, đã nói là làm”, Thành Nguyễn - một khách hàng vừa được VinFast liên hệ mời nhận xe phấn khích chia sẻ.

Như vậy, VF 6 sẽ là mẫu ô tô điện thứ 5 của VinFast chính thức lăn bánh thương mại, sau VF e34, VF 8, VF 9 và VF 5 Plus. Với việc bàn giao VF 6 chỉ sau 2 tháng mở cọc (20/10/2023), VinFast đang cho thấy khả năng làm chủ công nghệ và tối ưu quy trình sản xuất ngày càng được tăng lên, khi thời gian từ lúc nhận đặt cọc đến lúc bàn giao xe ngày càng được rút ngắn.

“Việc VF 6 được bàn giao tới tay khách hàng chỉ sau 2 tháng mở cọc với mức độ hoàn thiện được đánh giá rất cao là minh chứng cho thấy năng lực của hãng xe Việt ngày càng được cải thiện trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm cũng như sản xuất xe”, anh Trần Quốc Huy - chuyên gia marketing trong lĩnh vực ô tô nhận định.

Sức hấp dẫn khó cưỡng từ mẫu xe điện quốc dân VinFast VF 6

Thuộc phân khúc B-SUV, VF 6 được định vị là mẫu xe dành cho gia đình Việt. Xe lần đầu tiên được giới thiệu tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng CES 2022 (Mỹ) vào ngày 6/1/2022, cùng với các mẫu xe khác trong dải sản phẩm thuần điện của VinFast. Tại thị trường Việt Nam, xe chính thức ra mắt ngày 29/9/2023 và bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 20/10/2023.

VF 6 Plus sở hữu động cơ 150 kW và 310 Nm vượt trội trong phân khúc B.

VF 6 có hai phiên bản Base và Plus. Bản Base có giá niêm yết 675 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 765 triệu đồng (đã bao gồm pin); bản Plus có giá niêm yết 765 triệu đồng (chưa bao gồm pin) và 855 triệu đồng (đã bao gồm pin).

Cả hai phiên bản của VF 6 đều được trang bị pin LFP dung lượng 59,6 kWh với phạm vi hoạt động tương ứng là 399 km và 381 km mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn WLTP).

Xe sở hữu động cơ điện có công suất tối đa 100 kW và 150 kW, tương ứng với mô men xoắn cực đại 135 Nm và 310 Nm, vượt trội so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc, đem đến cảm giác lái hứng khởi và phấn khích.

Giống như các thành viên khác trong “gia đình xe điện” VinFast, VF 6 sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến cùng loạt tính năng thông minh như cảnh báo va chạm trước, cảnh báo chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe phía trước/sau, cảnh báo điểm mù, giám sát xung quanh 360 độ, trợ lý ảo VinFast có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt đa vùng miền hỗ trợ điều khiển xe và hỏi - đáp, kể chuyện tiếu lâm…

Đặc biệt, từ đầu năm 2024, VinFast sẽ bổ sung thêm các tính năng ADAS khác cho VF 6 (bản Plus) thông qua cập nhật phần mềm từ xa miễn phí, như: hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, hỗ trợ giữ làn và kiểm soát đi giữa làn, giám sát hành trình thích ứng, nhận biết biển báo giao thông, phanh tự động khẩn cấp trước/sau… giúp xe trở nên thông minh hơn theo thời gian, mang tới nhiều trải nghiệm mới mẻ cho người dùng.

Khách hàng đặt cọc VF 6 sẽ bắt đầu được nhận xe kể từ ngày 30/12/2023.

VF 6 đang được VinFast áp dụng mức phí thuê pin chỉ 1,8 triệu đồng/tháng nếu đi dưới 3.000 km/tháng và 3 triệu đồng/tháng nếu đi trên 3.000 km/tháng (không giới hạn số km). Theo tính toán, mẫu B-SUV chạy điện có chi phí năng lượng chưa tới 500 đồng/km, thấp hơn từ 2 đến 3 lần so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc.

Ngoài chi phí năng lượng, VF 6 còn có lợi thế chi phí bảo dưỡng cực rẻ do sở hữu hệ thống truyền động bằng mô-tơ điện có kết cấu đơn giản hơn so với xe xăng truyền thống, nên số lượng chi tiết cần sửa chữa và thay mới ít hơn đáng kể so với xe xăng.

Càng đi nhiều, chủ xe điện VF 6 càng tiết kiệm được nhiều chi phí hơn. Đây là một trong những lợi thế giúp VF 6 nhanh chóng chiếm được cảm tình của nhiều gia đình Việt.

Ở phân khúc B-SUV VF 6 là một trong những lựa chọn hàng đầu. Mẫu xe của VinFast được vinh danh là "Xe phổ thông tiêu biểu cho gia đình" tại giải thưởng Better Choice Awards 2023 và đang nhận được đề cử nhiều giải thưởng ô tô uy tín khác tại Việt Nam.

Tác giả: Bảo Anh

Nguồn tin: Báo VTC