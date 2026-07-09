Chủ tịch Việt Phát bị tạm hoãn xuất cảnh

Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HoSE: VPG) vừa công bố thông tin về việc nhận được Thông báo số 356 ngày 6/7/2026 của Thuế cơ sở 2 Tp.Hải Phòng liên quan đến việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lê Thị Thanh Lệ - Chủ tịch HĐQT công ty.

Theo công bố, ngày 7/7/2026, VPG đã nhận được thông báo nêu trên. Lý do tạm hoãn xuất cảnh là bà Lê Thị Thanh Lệ là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát, thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do doanh nghiệp có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn nộp trên 120 ngày theo quy định.

Tính đến ngày 3/7/2026, tổng số tiền thuế nợ của VPG tại Thuế cơ sở 2 Tp.Hải Phòng gần 86 tỷ đồng (Ảnh: Internet).

Tính đến ngày 3/7/2026, tổng số tiền thuế nợ của VPG tại Thuế cơ sở 2 Tp.Hải Phòng gần 86 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền chậm nộp phát sinh trên các khoản nợ chưa thanh toán. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lê Thị Thanh Lệ được áp dụng từ ngày 6/7/2026 đến khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Không chỉ đối mặt với khoản nợ thuế lớn, tình hình tài chính của VPG cũng đang chịu nhiều áp lực. Theo báo cáo tài chính quý I/2026, tổng dư nợ vay của doanh nghiệp tại các ngân hàng đạt gần 915,7 tỷ đồng, toàn bộ là nợ vay ngắn hạn.

Trong đó, dư nợ quá hạn tại VietinBank gần 167 tỷ đồng, với thời gian quá hạn từ 30-100 ngày; dư nợ quá hạn tại BIDV hơn 407,6 tỷ đồng, quá hạn từ 37-160 ngày; và dư nợ quá hạn tại Agribank hơn 187,5 tỷ đồng, quá hạn từ 21-92 ngày. Các khoản vay được sử dụng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, phát hành bảo lãnh và mở thư tín dụng (L/C).

Cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Bình bị cơ quan công an khởi tố về tội đưa hối lộ (Ảnh: Internet).

Trước đó, vào các ngày 15/4 và 20/4/2026, VPG cũng đã nhận các quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản với tổng số tiền hơn 14,4 tỷ đồng do doanh nghiệp nợ thuế quá 90 ngày.

Bên cạnh những khó khăn về tài chính, bộ máy lãnh đạo của VPG cũng liên tục biến động kể từ giữa năm 2025.

Khi đó, cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Bình và cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đức bị cơ quan công an khởi tố về tội đưa hối lộ. Sau sự việc, cả 2 đã nộp đơn từ nhiệm vào tháng 7/2025, khiến cổ phiếu VPG bị bán tháo và giảm sàn liên tiếp.

Sau khi ông Nguyễn Văn Bình rời vị trí, chức danh Chủ tịch HĐQT được chuyển giao cho vợ là bà Lê Thị Thanh Lệ. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Đức thôi giữ chức Tổng Giám đốc và được thay thế bởi ông Nguyễn Xuân Trường.

Ở vị trí Kế toán trưởng, VPG cũng ghi nhận 3 lần thay đổi nhân sự trong chưa đầy một năm, lần lượt qua bà Nguyễn Thị Mai Hoa, bà Trần Thị Thanh và người đang đảm nhiệm là bà Vũ Thị Phượng. Đáng chú ý, bà Phượng được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng sau khi đồng thời bị miễn nhiệm hai chức danh Phó Tổng Giám đốc và Thành viên HĐQT.

Ủy ban Kiểm toán của doanh nghiệp cũng có sự thay đổi lớn khi Chủ tịch Nguyễn Khôi cùng 2 thành viên khác đều bị miễn nhiệm.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn