Hai mẹ con t.ử v.o.ng khi tắm sông sau cơn mưa lớn ở Hà Tĩnh

Gia đình nạn nhân chuẩn bị làm tang lễ cho 2 mẹ con xấu số. (Ảnh: D.C)

Chiều 8/7, trên địa bàn xã Hương Khê (Hà Tĩnh) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai mẹ con tử vong, một người khác bị thương nặng.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch, khoảng 14h cùng ngày, chị Đ.T.H.C. (SN 1993) cùng người thân đến tắm tại khu vực Rào Rải, sông Ngàn Trụ, thuộc thôn Phú Lâm, xã Hương Khê.

Do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn vừa qua, mực nước sông dâng cao, dòng chảy mạnh. Trong lúc tắm, một số người không may bị nước cuốn.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức cứu vớt các nạn nhân. Tuy nhiên, chị Đ.T.H.C. và con trai là cháu L.Q.B. (SN 2016, cùng trú thôn Phúc Lĩnh, xã Phúc Trạch) đã không qua khỏi. Một nạn nhân khác bị thương nặng và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu.

Ngay sau vụ việc, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định, đồng thời bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình để tổ chức mai táng.

Lãnh đạo địa phương khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tắm tại các sông, suối, khu vực nước sâu hoặc có dòng chảy xiết, đặc biệt sau những đợt mưa lớn khi mực nước và lưu tốc dòng chảy thay đổi khó lường, nhằm phòng tránh các vụ đuối nước đáng tiếc.

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn