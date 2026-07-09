Xuân Son tỏa sáng, đội tuyển Việt Nam thắng trận thứ 2 tại Hàn Quốc

Tương tự trận đấu trước mà đội tuyển Việt Nam thắng Siheung FC 6-0, huấn luyện viên Kim Sang-sik sử dụng 2 đội hình khác nhau. Mỗi đội được chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng thi đấu 1 hiệp, nhằm tạo điều kiện cho các cầu thủ được ra sân và đánh giá khả năng vận hành ở nhiều phương án nhân sự.

Xuân Son tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Ảnh: VFF

Đối thủ Yongin FC sở hữu lực lượng tốt, đặc biệt trên hàng công với dấu ấn của các cầu thủ Brazil như Gabriel Tigrao và tân binh Vitinho. Đội bóng Hàn Quốc nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng tốt trong những phút đầu và tạo ra sức ép đáng kể lên phần sân đội tuyển Việt Nam.

Trong thế trận đó, đội tuyển Việt Nam vẫn cho thấy sự hiệu quả trong các tình huống chuyển đổi trạng thái. Phút thứ 9, Nguyễn Hai Long tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho đội tuyển.

Những phút tiếp theo diễn ra với thế trận cởi mở. Phút 20, Hai Long tiếp tục có pha đi bóng nỗ lực bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Văn Cường dứt điểm, nhưng thủ môn Yongin FC đã kịp thời cản phá.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Yongin FC tận dụng một tình huống tấn công để ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 42.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục thay toàn bộ đội hình nhằm kiểm nghiệm thêm các phương án nhân sự. Hai đội duy trì thế trận cạnh tranh với tốc độ cao và nhiều pha tranh chấp quyết liệt.

Phút 75, Nguyễn Xuân Son bật cao đánh đầu ghi bàn đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Incheon trước khi bước vào trận đấu tập cuối cùng gặp Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 1, vào ngày 13-7.

Đây sẽ là bài kiểm tra cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik trước khi trở về nước chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với Myanmar (tối 18-7) và hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Tác giả: Hoài Phương

Nguồn tin: qdnd.vn