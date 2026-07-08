Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An

Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh buổi làm việc

Mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2026 cao nhất của tỉnh kể từ năm 2012 đến nay

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Nghệ An là tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, có diện tích tự nhiên 16.486,5 km², sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp, tỉnh Nghệ An hiện có 130 đơn vị hành chính cấp xã.Tỉnh có lợi thế lớn về không gian phát triển, liên kết vùng, kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế; đồng thời đặt ra yêu cầu rất cao về bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ, quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển, đảo, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội từ cơ sở.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai chặt chẽ; tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,86%. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh ước đạt 9,65%, đứng thứ 12 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ, đây là mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm cao nhất của tỉnh Nghệ An kể từ năm 2012 đến nay.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 17.926 tỷ đồng, bằng 76,8% dự toán và tăng 28,8% so với cùng kỳ năm 2025. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả nổi bật. Luỹ kế đến ngày 30/6/2026, trên địa bàn tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 30 dự án/TMĐT 66.345,5 tỷ đồng, điều chỉnh 92 lượt dự án, trong đó điều chỉnh vốn 29 lượt dự án/TMĐT tăng 10.281,8 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm đạt 76.627,3 tỷ đồng, gấp 5,1 lần so với cùng kỳ năm 2025. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,41 tỷ USD, xếp thứ 5 cả nước. Tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh đã giải ngân đầu tư công được 6.386 tỷ đồng, đạt 39,09% kế hoạch giao đầu năm. Tỉnh tập trung thúc đẩy các công trình trọng điểm như cao tốc Vinh - Thanh Thủy và Quốc lộ 46.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chăm lo kịp thời. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia tiếp tục được củng cố tăng cường. Công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được quan tâm thực hiện. Tỉnh cũng phối hợp chuẩn bị chu đáo cho Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 năm 2026, góp phần củng cố vững chắc chủ quyền quốc gia và trật tự an toàn xã hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Nghệ An còn một số khó khăn, vướng mắc và vấn đề đặt ra cần tập trung xử lý trong thời gian tới. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,5 - 11,5%, đồng thời giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh và đời sống Nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tỉnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ sản phẩm; tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị Chính phủ xem xét chuyển giao chức năng quản lý đảo Ngư về địa phương quản lý

Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tư lệnh Quân khu 4 trả lời các nội dung kiến nghị của tỉnh

Trung tướng Vũ Hồng Sơn - Tư lệnh Quân chủng phòng không, không quân trả lời các nội dung kiến nghị của tỉnh

Để phát huy vai trò của Nghệ An là địa bàn chiến lược của vùng Bắc Trung Bộ, vừa là cực tăng trưởng mới, vừa là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh, biên giới, biển, đảo và đối ngoại với nước bạn Lào, tỉnh Nghệ An đề nghị xem xét chuyển giao chức năng quản lý đảo Ngư về địa phương nhằm tạo thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước, khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, dịch vụ biển gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ quyền biển, đảo và yêu cầu quản lý thống nhất trên địa bàn; cho phép tỉnh Nghệ An thành lập Kho dự trữ xăng dầu quốc gia tại phường Cửa Lò. Đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm hỗ trợ kinh phí đặc thù cho các đồn biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào; đầu tư xây dựng cầu cảng quân sự cho lực lượng vũ trang tỉnh tại khu vực Cửa Hội. Xem xét biên chế cho tỉnh 02 tàu quân sự đi biển công suất khoảng 1.500 BHP, trọng tải khoảng 150 tấn, có khả năng hoạt động trong điều kiện sóng cấp 7 trở lên nhằm bảo đảm năng lực cơ động, thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, cứu hộ, cứu nạn và xử lý các tình huống trên biển. Đồng thời, đề xuất nâng cấp cơ sở hạ tầng và phát triển hạ tầng giao thông trên địa bàn…

Quyết liệt xác định danh tính liệt sĩ và chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam

Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân, đặc biệt là việc thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực quân sự quốc phòng.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị địa phương, Quân khu 4 và các cơ quan chức năng phải vào cuộc một cách quyết liệt, không chậm trễ trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ vào ngày 27/7/2027. Trong đó, về thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, mặc dù trong hàng chục năm qua, toàn quốc đã tìm kiếm được hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ, song số lượng các phần mộ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang vẫn còn rất lớn. Tỉnh cần chỉ đạo sát sao ngành Nội vụ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhằm hoàn thành việc triển khai lấy mẫu, xét nghiệm ADN theo quy định. Cơ quan chức năng sẽ tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tư máy móc hiện đại và tăng cường thuê các cơ sở chuyên môn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Về hỗ trợ nhà ở cho các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu rà soát chính xác số lượng hộ gia đình chịu ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh để thực hiện chính sách hỗ trợ làm nhà ở kịp thời. Do đặc tính nguy hiểm của chất độc da cam có thể di chứng muộn (đời cha mẹ bình thường nhưng sinh con hoặc cháu mới phát bệnh), công tác thẩm định và thực hiện chính sách cần được xem xét một cách toàn diện, nhân văn, đảm bảo không bỏ sót các đối tượng bị suy giảm khả năng lao động và chịu tâm lý nặng nề do di chứng chiến tranh để lại.

Để hoàn thành tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chú trọng địa bàn vùng sâu, vùng xa, trọng yếu về quốc phòng, nơi mới được sắp xếp, điều chỉnh trong tỉnh. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao, đủ sức ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở các cấp.

Cùng với đó, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt hơn nữa công tác đối ngoại, nhất là với nước bạn Lào, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Đồng chí Phan Văn Giang cũng đã giải đáp những đề xuất, kiến nghị của tỉnh Nghệ An liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng…

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nhận thức sâu sắc rằng, những kết quả đạt được trong thời gian qua luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ; sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn. Đây là nguồn động viên to lớn để tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cảm ơn đồng chí Đại tướng đã dành nhiều tình cảm, sự quan tâm sâu sắc đối với Đảng bộ, Chính quyền, Lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Nghệ An; đồng thời đã có những ý kiến chỉ đạo toàn diện, sâu sắc, sát thực tiễn và có ý nghĩa định hướng quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 từ 10,5 đến 11,5%; đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; chăm lo tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh và nâng cao đời sống Nhân dân, tạo nền tảng để Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ.

Về thực hiện công tác chính sách và an sinh xã hội, tỉnh nghiêm túc tiếp thu, triển khai có hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ứng dụng xét nghiệm ADN để xác định danh tính liệt sĩ, đồng thời khẩn trương thực hiện Chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho người có công và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh cũng sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế phải gắn chặt với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và các lực lượng đứng chân trên địa bàn trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn