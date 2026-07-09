Mỹ mở đợt tấn công mới, miền Nam Iran rung chuyển

Hãng thông tấn Mehr của Iran đêm 8/7 (giờ địa phương) ghi nhận hàng loạt vụ nổ lớn đã vang lên liên tiếp tại 2 thành phố cảng quan trọng Bandar Abbas và Sirik thuộc tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran. Ngoài ra, một số vụ nổ cũng xuất hiện ở đảo Qeshm gần eo biển Hormuz.

Hỏa hoạn bùng phát tại Bandar Abbas sau đợt tập kích mới nhất. Ảnh: Reuters

Văn phòng thống đốc tỉnh Hormozgan cho biết chưa ghi nhận thương vong tại Bandar Abbas, Qeshm và Sirik, đồng thời khẳng định các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục xác minh tình hình.

Cùng ngày, RiaNovosti dẫn thông báo của truyền thông địa phương nói rằng tiếng nổ cũng vang lên ở đảo Abu Musa gần lối vào eo biển Hormuz trên vịnh Ba Tư. Ngoài ra, thành phố Chabahar bên bờ vịnh Oman cũng bị tấn công, dẫn tới tình trạng mất điện.

Thông tin về việc một loạt tiếng nổ ở Iran được đưa ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan đặc trách nhiệm vụ tác chiến ở Trung Đông của quân đội Mỹ, cho biết đã mở đợt tấn công mới nhằm "làm suy giảm hơn nữa khả năng của Iran trong việc đe dọa tự do hàng hải tại eo biển Hormuz".

Theo quân đội Mỹ, chiến dịch được phát động để đáp trả vụ tấn công nhằm vào 3 tàu hàng đang di chuyển qua eo biển Hormuz trước đó, dù Iran chưa thừa nhận đứng sau vụ việc.

Hình ảnh do CENTCOM công bố về hậu quả các đợt tấn công mới nhắm vào Iran.

Một quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters rằng quy mô đợt không kích lần này lớn hơn các cuộc tấn công diễn ra ngày 8/7. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cảnh báo: "Đây là đòn đáp trả vụ Iran tấn công các tàu ngày hôm qua. Nếu điều đó tái diễn, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều".

Mỹ và Iran ngày 18/6 ký Bản ghi nhớ Islamabad về việc chấm dứt chiến sự và mở cửa eo biển Hormuz. Thỏa thuận bước đầu nêu trên từng được kỳ vọng là bước đệm hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột lâu dài.

Tuy nhiên, trả lời báo giới bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Trump cho rằng Iran không tuân thủ các cam kết nên thỏa thuận đó "đã kết thúc". "Tôi không muốn tiếp tục đàm phán với họ. Nếu có ký được thỏa thuận thì tôi cũng không chắc nó sẽ được tôn trọng", ông Trump nói.

Reuters cho hay, dù Mỹ mở các đợt tấn công mới nhắm vào Iran, Tổng thống Trump đánh giá khả năng giao tranh bùng phát trở lại thành một cuộc xung đột toàn diện là không cao và nếu có diễn biến mới thì "mọi thứ sẽ kết thúc rất nhanh".

Iran chưa bình luận chính thức về tuyên bố của Mỹ, nhưng ông Mohsen Rezaee, cố vấn quân sự của Lãnh tụ tối cao Iran ngày 8/7 đăng trên mạng xã hội X một câu trong Kinh Quran với nội dung: "Ai tấn công các ngươi, thì hãy đáp trả họ tương xứng với mức độ họ đã tấn công các ngươi". "Kẻ thù và những bên tiếp tay cho họ sẽ hứng trừng phạt", ông cảnh báo.

Một số hãng tin Trung Đông dẫn nguồn tin quân sự Iran cho biết Tehran đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ. Trước đó, Iran tuyên bố đã tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait nhằm đáp trả các đòn không kích của Washington.

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân