Khẩn trương tìm nhân chứng trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất 1968

Lực lượng kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Bộ Tư lệnh TPHCM hiện đang nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước để thu thập thông tin, xác minh vị trí chôn cất các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận đánh Sân bay Tân Sơn Nhất.

Trận đánh lịch sử này diễn ra đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 (tức mùng Một và mùng Hai Tết Mậu Thân).

Theo nhiều tư liệu lịch sử và các nguồn tin trong nước, quốc tế, có 2 rãnh mộ tập thể được hình thành tại khu vực đầu Tây sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là nơi an nghỉ của nhiều cán bộ, chiến sĩ, nhưng đến nay, sau gần 60 năm, vị trí chính xác vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp trọn vẹn, khiến bao gia đình vẫn mòn mỏi ngóng trông.

Nhằm sớm đưa các anh trở về, Bộ Tư lệnh TPHCM tha thiết kêu gọi những người từng tham gia hoặc biết thông tin về trận đánh, các cựu quân nhân Mỹ và đồng minh từng hoạt động tại đây, cùng thân nhân, người dân và các nhà nghiên cứu lịch sử cung cấp manh mối. Mỗi ký ức, bức ảnh, tấm bản đồ, dòng nhật ký hay câu chuyện dù là nhỏ nhất đều vô cùng quý giá để xác định vị trí các rãnh mộ.

Hài cốt liệt sĩ được quàn trong Nhà tưởng niệm.

Mọi thông tin sẽ được trân trọng tiếp nhận, bảo mật và kiểm chứng kỹ lưỡng. Kính mong cộng đồng mạng chung tay chia sẻ bài viết này, bởi mỗi lượt chia sẻ hôm nay có thể là một cơ hội để các liệt sĩ sớm được trở về đoàn tụ cùng đồng đội và gia đình sau gần 6 thập kỷ.

Thông tin liên hệ cung cấp manh mối: Trung tá Lý Minh Vân, Chính trị viên Đội K74 - Bộ Tư lệnh TPHCM; Điện thoại/Zalo: 0988115272; Email: phuongthao201213@gmail.com

Song song với nỗ lực tìm kiếm thông tin về trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất, công tác quy tập hài cốt tại các khu vực khác trên địa bàn TPHCM cũng đang ghi nhận những kết quả tích cực.

Ngày 7/7, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết lực lượng Đội K74 làm nhiệm vụ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng vừa cất bốc thêm 2 hài cốt liệt sĩ (không kèm di vật). Kết quả này nâng tổng số hài cốt tìm thấy và quy tập tại hố chôn tập thể ở khu vực này lên 11 hài cốt.

Bác sĩ Trần Văn Bản tỉ mỉ làm sạch, phân loại, lưu mẫu.

Để đẩy nhanh tiến độ, trong chiều 7/7 và ngày 8/7, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án mở rộng phạm vi khai quật nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tìm kiếm, cất bốc trong thời gian tới.

Đồng hành cùng lực lượng chức năng trực tiếp xử lý, phân loại di cốt tại hiện trường là bác sĩ Trần Văn Bản (82 tuổi), nguyên cán bộ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268, Quân khu 1 Sài Gòn - Gia Định. Bác sĩ Bản chia sẻ, từ năm 1995, ông cùng đồng đội đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng nhưng do hạn chế về tư liệu và nhân chứng nên chưa đạt kết quả như mong muốn.

Lần này, nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa các nguồn tư liệu lịch sử, lời kể nhân chứng và sự hỗ trợ của thiết bị hiện đại, công tác quy tập đã có bước tiến lớn. Các mẫu xương tìm thấy đều được làm sạch, phân loại, lưu mẫu và xử lý nghiêm ngặt theo đúng quy trình khoa học để phục vụ công tác giám định, xác định danh tính.

“Ước nguyện lớn nhất lúc này của tôi là lực lượng chức năng sẽ sớm tìm thấy toàn bộ đồng đội còn nằm lại, đưa các anh trở về quê hương”, bác sĩ Bản chia sẻ.

Tác giả: Lâm Ngọc

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn