Loạt hãng hàng không tung vé máy bay hè giá vài chục nghìn đồng

Khảo sát ngày 6/7 cho thấy giá vé từ 28.000-90.000 đồng (chưa gồm thuế, phí) xuất hiện dày đặc trên các đường bay từ TP HCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Tuy Hòa, Gia Lai, Buôn Ma Thuột...

Trên chặng TP HCM - Phú Quốc, phần lớn các chuyến bay vào thứ Hai, Ba, Tư và một số ngày cuối tuần trong tháng 7 có giá khởi điểm 28.000 đồng chưa gồm thuế, phí. Sau khi cộng các khoản bắt buộc, hành khách chỉ phải trả khoảng 650.000 đồng một chiều. Dải vé vài chục nghìn đồng cũng chiếm khoảng 80% số ngày còn lại trong tháng này. Sang tháng 8, vé giá thấp vẫn được duy trì nhưng số lượng ít hơn.

Tương tự, trên các đường bay TP HCM - Nha Trang và Tuy Hòa, nhiều chuyến có giá từ 90.000 đồng chưa gồm thuế, phí, tương đương hơn 700.000 đồng sau khi cộng đầy đủ các khoản. Đây cũng là mức giá cao điểm hè thấp nhất kể từ sau đại dịch.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá vé trên nhiều đường bay đang thấp hơn khoảng 50-60%. Chẳng hạn, tháng 7 năm ngoái, vé TP HCM - Phú Quốc có giá khởi điểm khoảng 490.000 đồng chưa gồm thuế, phí, tương đương khoảng 1,5 triệu đồng sau khi cộng các khoản bắt buộc (trong khi hiện nay hành khách chỉ cần khoảng 650.000 đồng). Các đường bay từ TP HCM đến Nha Trang và Tuy Hòa cũng ghi nhận mức giảm tương tự, với giá vé sau thuế, phí chỉ còn hơn 700.000 đồng một chiều.

Giá vé 28.000 đồng xuất hiện nhiều trong tháng 7 ở chặng TP HCM - Phú Quốc. Ảnh: Thi Hà

Đợt giảm giá diễn ra trên diện rộng. Bên cạnh Vietjet Air, Pacific Airlines, Vietravel Airlines và Sun PhuQuoc Airways, thì Vietnam Airlines cũng mở bán nhiều chặng nội địa với giá đã gồm thuế, phí dưới một triệu đồng.

Chị Hằng, ở phường Thông Tây Hội, TP HCM, cho biết ban đầu gia đình bốn người dự định đi tàu hỏa hoặc xe khách để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra giá vé máy bay đi Phú Quốc trong tháng 7, chị quyết định đặt vé khứ hồi với tổng chi hơn 5 triệu đồng.

"Từ sau dịch Covid-19 đến nay, đây là lần đầu tôi mua được vé rẻ dù sát ngày bay", chị nói.

Ông Nguyễn Văn Thành, chủ một phòng vé máy bay tại phường Tân Sơn Hòa, TP HCM, cho biết đây có thể là đợt giảm giá vé nội địa mạnh nhất trong khoảng hai năm trở lại đây, đồng thời là mùa hè có mặt bằng giá thấp nhất trong khoảng sáu năm qua.

Theo ông, từ đầu tháng 7, khi các hãng đồng loạt tung dải vé giá thấp, lượng khách đặt vé tại phòng vé tăng gấp đôi so với cùng kỳ tháng trước. Nếu mức giá này tiếp tục được duy trì trong tháng 7 và 8, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không nhiều khả năng sẽ tăng mạnh.

Giá vé TP HCM - Nha Trang ngày 11/7 đã bao gồm thuế và phí. Ảnh: Thi Hà

Theo các hãng hàng không, việc giảm giá nhằm kích cầu trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi như kỳ vọng. Bên cạnh đó, chi phí nhiên liệu hạ nhiệt cũng tạo thêm dư địa để điều chỉnh giá vé.

Theo báo cáo Jet Fuel Price Monitor của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và S&P Global Platts, giá nhiên liệu bay Jet A-1 bình quân toàn cầu trong tuần kết thúc ngày 26/6 đạt 116,63 USD một thùng, giảm 2,1% so với tuần trước và thấp hơn khoảng 40% so với mức đỉnh hồi tháng 4. Diễn biến này giúp các hãng cải thiện chi phí khai thác và mở rộng công suất.

Ngoài ra, từ ngày 1/7, Chính phủ tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 30/9/2026. Chính sách này góp phần giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp hàng không.

Song song với việc hạ giá, các hãng cũng đồng loạt tăng nguồn cung trong mùa cao điểm hè.

Vietjet Air tăng khoảng 30% số chuyến bay nội địa từ TP HCM và Hà Nội đến các điểm du lịch, nâng tổng khai thác lên hơn 500 chuyến mỗi ngày với khoảng 8,8 triệu ghế cung ứng trong mùa hè.

Trong khi đó, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) dự kiến cung ứng gần 5,5 triệu ghế trên toàn mạng bay từ nay đến giữa tháng 8, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ năm trước. Riêng mạng bay nội địa có hơn 28.300 chuyến với gần 3 triệu ghế. Đại diện hãng cho biết các mức giá thấp hiện chiếm khoảng 40% số ghế mở bán trên các đường bay nội địa.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, các cảng hàng không trên cả nước phục vụ 63,7 triệu lượt hành khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt 10,12 triệu lượt nhập cảnh bằng đường hàng không, tăng 11,4% và chiếm khoảng 82,6% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Giới kinh doanh kỳ vọng việc các hãng tiếp tục duy trì dải vé thấp cùng nguồn cung lớn sẽ thúc đẩy nhu cầu đi lại trong nửa cuối mùa du lịch hè, trái ngược xu hướng giá vé thường neo cao của các năm trước.

Tác giả: Thi Hà

Nguồn tin: vnexpress.net