Vòi rồng khủng khiếp xuất hiện trên cánh đồng ở Hưng Yên

Vòi rồng quét qua cánh đồng ở xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin được chia sẻ, hiện tượng này xảy ra tại xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên.

Theo hình ảnh trong video, cột xoáy cao hàng chục mét hình thành giữa cánh đồng. Vòi rồng sau đó quét qua một số khu vực sản xuất nông nghiệp và trang trại ngoài đồng, làm tốc mái tôn, đổ cây cối và gây hư hỏng một số tài sản.

Nhiều người dân chứng kiến không khỏi bất ngờ và đã dùng điện thoại ghi lại diễn biến của hiện tượng thời tiết hiếm gặp này.

Chính quyền địa phương cho biết, vòi rồng chủ yếu xuất hiện trên khu vực cánh đồng nên không gây thiệt hại lớn về tài sản, không gây thiệt hại về người.

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Hình ảnh vòi rồng quét qua cánh đồng ở xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên được người dân ghi lại.

Tác giả: Đinh Chiến

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn