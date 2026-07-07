Tài sản gia đình Chủ tịch PNJ "bốc hơi" hơn 1.000 tỷ đồng sau 3 phiên

Trong phiên giao dịch sáng 7/7, cổ phiếu của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) tiếp tục chịu áp lực bán mạnh ngay từ khi mở cửa và nhanh chóng giảm hết biên độ xuống 50.800 đồng/cổ phiếu.

Đến khoảng 10h30p, mã PNJ rơi vào trạng thái "trắng bên mua", với lượng dư bán giá sàn khoảng 12 triệu cổ phiếu, trong khi khối lượng khớp lệnh mới đạt 723.000 đơn vị.

Đà giảm của cổ phiếu khiến vốn hóa thị trường của PNJ giảm xuống còn khoảng 27.949 tỷ đồng, tương ứng "bốc hơi" hơn gần 2.000 tỷ đồng chỉ trong phiên giao dịch này.

Đây cũng là phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu PNJ, sau khi doanh nghiệp đón nhận thông tin liên quan đến ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-Lab).

Diễn biến thị giá cổ phiếu PNJ (Ảnh: TradingView).

Tổng 3 phiên, vốn hoá thị trường của PNJ đã giảm 6.300 tỷ đồng. Tính đến đầu tháng 6/2026, gia đình Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung đang sở hữu gần 84 triệu cổ phiếu tại PNJ, tương ứng 16,4% vốn điều lệ.

Với mức giá hiện tại, tài sản trên sàn chứng khoán theo lượng cổ phiếu PNJ do gia đình bà Dung sở hữu đã giảm hơn 1.000 tỷ đồng chỉ sau 3 phiên. Riêng phần tài sản của bà Dung giảm 183 tỷ đồng. Trong khi đó, 3 người con gái bà Dung đang sở hữu hơn 51 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị giảm gần 630 tỷ đồng.

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Cơ quan điều tra đã khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra thị trường được ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Đặng Ngọc Thảo (SN 1974) - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-Lab) thuộc PNJ được cơ quan điều tra xác định có hành vi buôn lậu.

Các đối tượng đường dây buôn lậu kim cương bị CQĐT bắt giữ (Ảnh Công an tỉnh Thanh Hóa).

Đêm 3/7, bà Cao Thị Ngọc Dung đã gửi tâm thư tới cổ đông và nhà đầu tư nhằm trấn an về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Thay mặt ban lãnh đạo, bà gửi lời xin lỗi về những tác động phát sinh, đồng thời khẳng định PNJ sẽ tiếp tục lắng nghe, đối thoại minh bạch và triển khai các hành động cụ thể để củng cố niềm tin của cổ đông và khách hàng.

Sáng 6/7 tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư, bà Cao Thị Ngọc Dung cho biết 28.000 viên kim cương liên quan vụ án không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ; P-Lab chỉ thực hiện dịch vụ kiểm định, không tham gia mua bán kim cương. Doanh nghiệp cũng khẳng định toàn bộ kim cương được nhập khẩu qua kênh chính ngạch với đầy đủ hồ sơ, chứng từ. Ngoài ra, PNJ cho biết lượng khách bán lại kim cương theo chính sách mua lại của công ty đã giảm mạnh sau ngày đầu tiên xảy ra sự cố.

Cùng ngày, ông Cao Ngọc Duy - em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung đã đăng ký mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ trong thời gian từ 10/7 đến 7/8, thông qua phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá trị giao dịch đăng ký tương ứng khoảng 3 tỷ đồng.

Trước giao dịch, ông Duy sở hữu 13,5 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 2,64% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng nắm giữ sẽ tăng lên 13,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,7% vốn điều lệ.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn