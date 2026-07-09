Người phụ nữ Nhật Bản bị bắt sau khi khâu kín miệng bạn sống cùng nhà, lời kể của nạn nhân gây ám ảnh

Theo Sở Cảnh sát Koga (tỉnh Ibaraki, Nhật Bản), nghi phạm là Masae Sakurai (49 tuổi), nhân viên bán thời gian, bị bắt vì bị nghi đã dùng kim chỉ khâu môi trên và môi dưới của một người phụ nữ 42 tuổi sống cùng nhà.

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 29/6. Hành vi này khiến nạn nhân không thể ăn uống cũng như nói chuyện.

Đến chiều 30/6, lợi dụng lúc Masae đi vắng, nạn nhân đeo khẩu trang và chạy khỏi căn nhà đến một cửa hàng cách khoảng 300 m. Vì không thể mở miệng nói, cô đưa cho nhân viên một mẩu giấy viết tay với nội dung: "Xin hãy giúp tôi". Ngay sau đó, nhân viên cửa hàng đã liên hệ cơ quan chức năng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Abema News

Ngày 6/7, cảnh sát thông báo về vụ bắt giữ nhưng chưa công bố nghi phạm thừa nhận hay phủ nhận các cáo buộc.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định nạn nhân, hiện không có việc làm, đã sống cùng Masae từ tháng 4/2025. Khi được hỏi vì sao không bỏ chạy sớm hơn, người phụ nữ cho biết: "Tôi sợ Masae nên không dám bỏ chạy ngay lập tức".

Cảnh sát chưa công bố mức độ thương tích cụ thể của nạn nhân, song cho biết tính mạng của cô không gặp nguy hiểm.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ mối quan hệ giữa hai người, động cơ gây án và hoàn cảnh xảy ra vụ việc, đồng thời lấy lời khai của những người khác từng sinh sống trong căn nhà.

Theo TV Asahi, một số người quen của Masae cho biết bà thường cho những người bỏ nhà đi ở nhờ và hỗ trợ họ tìm việc làm. Điều này cho thấy có thể đã có nhiều người từng sống trong ngôi nhà vào các thời điểm khác nhau.

Masae Sakurai bị bắt. Ảnh: FNN

Hàng xóm cũng cho biết Masae chuyển đến đây khoảng 2-3 năm trước. Ban đầu, bà sống cùng người chồng nước ngoài và hai con, nhưng về sau không còn thấy người chồng xuất hiện. Khi được hỏi về những người thường xuyên ra vào căn nhà, Masae nói đó là người thân.

Đến nay, động cơ vụ việc vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, các tình tiết điều tra ban đầu cho thấy đây có thể không phải là hành vi bộc phát mà xảy ra trong bối cảnh nạn nhân bị kiểm soát và lệ thuộc vào nghi phạm trong thời gian dài.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn