Tiền ăn trưa được miễn thuế tới 1,2 triệu đồng, thêm ưu đãi thuế về nhà ở

Từ ngày 1-7, khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca mà doanh nghiiệp chi cho người lao động được miễn tính thuế thu nhập cá nhân tới 1,2 triệu đồng/người/tháng - Ảnh: CTV

Theo Nghị định 253 quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, từ ngày 1-7, nhiều khoản lợi ích do doanh nghiệp chi trả như tiền ăn giữa ca, ăn trưa, tiền nhà ở, điện, nước... được quy định rõ cách xác định thu nhập chịu thuế.

Đáng chú ý, nhiều khoản sẽ không tính hoặc chỉ tính một phần vào thu nhập chịu thuế, giúp người lao động giảm số thuế phải nộp.

Tiền ăn trưa, ăn giữa ca được miễn thuế

Cụ thể, khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động (gọi chung là doanh nghiệp) chi cho người lao động vượt quá 1,2 triệu đồng/người/tháng mới tính vào thu nhập chịu thuế cá nhân.

Trường hợp doanh nghiệp tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì không tính vào thu nhập chịu thuế cá nhân của người lao động.

Như vậy, từ ngày 1-7, người lao động được miễn tính thuế đối với khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do doanh nghiệp chi trả tối đa 1,2 triệu đồng/người/tháng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tú, chuyên gia thuế - giảng viên Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - nhận định khoản tiền ăn trưa, ăn giữa ca mà doanh nghiệp chi cho người lao động có bản chất là một phần thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Vì vậy việc được miễn tối đa 1,2 triệu đồng/người/tháng đối với khoản chi này sẽ giúp người lao động giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

"Đơn cử, một công nhân được doanh nghiệp hỗ trợ tiền ăn trưa, ăn giữa ca 1,5 triệu đồng/tháng. Theo quy định mới, 1,2 triệu đồng sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế, chỉ phần vượt là 300.000 đồng phải tính thuế thu nhập cá nhân" - ông Tú nói.

Khoản hỗ trợ nhà ở cũng được ưu đãi thuế

Ngoài khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa, nghị định cũng quy định cách tính thuế đối với khoản tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

Theo đó, trường hợp người lao động được bố trí nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng thì khoản lợi ích từ nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) không tính vào thu nhập chịu thuế cá nhân.

Trường hợp doanh nghiệp trả thay tiền thuê nhà, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) cho người lao động, khoản chi này được tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân theo số tiền thực tế trả thay.

Tuy nhiên, số tiền trả thay không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế của người lao động phát sinh tại đơn vị, chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo.

Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Tú, quy định mới mang ý nghĩa hỗ trợ rất thiết thực đối với người làm công ăn lương, nhất là trong bối cảnh chi phí nhà ở ngày càng tăng cao.

Ông dẫn ví dụ, ông Nguyễn Văn A có thu nhập chịu thuế 24 triệu đồng/tháng, được doanh nghiệp trả thay tiền thuê nhà mỗi tháng là 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo quy định, khoản tiền thuê nhà tính vào thu nhập chịu thuế của ông A tối đa bằng 15% thu nhập chịu thuế, tương đương 3,6 triệu đồng/tháng.

Đối với trường hợp doanh nghiệp tự xây nhà và bố trí cho công nhân ở, toàn bộ lợi ích từ nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo không tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động. Theo ông Tú, chính sách này sẽ giúp người lao động giảm nghĩa vụ thuế và vừa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng chỗ ở ổn định cho người lao động.

Theo đại diện của Bộ Tài chính, so với trước đây, quy định mới mở rộng phạm vi áp dụng. Chính sách không còn chỉ áp dụng với nhà ở do doanh nghiệp xây dựng cho người lao động tại khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc địa bàn khó khăn mà áp dụng với nhà ở do doanh nghiệp xây cho người lao động trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, chi phí xây nhà cho người lao động của doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

Tác giả: Lê Thanh

Nguồn tin: tuoitre.vn