Argentina kết án cựu chỉ huy hải quân vụ chìm tàu ngầm làm 44 người chết

Tàu ngầm Argentina ARA San Juan cập cảng ở Buenos Aires năm 2014. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tai Buenos Aires, phán quyết được công bố, ông Villamide bị xác định đã không đánh giá đúng tình trạng kỹ thuật của tàu trước khi cho phép thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên Nam Đại Tây Dương. Tòa án cũng đưa ra quyết định 3 cựu chỉ huy hải quân khác được trắng án.

Đại diện nhóm luật sư của gia đình các nạn nhân, bà Valeria Carreras, bày tỏ bản án là “một bước tiến quan trọng” trên con đường tìm kiếm công lý, đồng thời nhấn mạnh đây là lời cảnh báo đối với lực lượng vũ trang và các cơ quan nhà nước về trách nhiệm bảo đảm an toàn cho quân nhân làm nhiệm vụ.

Trước đó, Viện Công tố đã đề nghị mức án 5 năm tù đối với ông Villamide, với lập luận ông đã phớt lờ những khiếm khuyết nghiêm trọng trong tình trạng sẵn sàng hoạt động của tàu ngầm. Với mức án tù treo, cựu chỉ huy này sẽ không phải chấp hành án giam nhưng phải tuân thủ các nghĩa vụ giám sát của cơ quan tư pháp trong thời gian thi hành án.

Tàu ngầm ARA San Juan mất liên lạc ngày 15/11/2017 khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra ngoài khơi Argentina. Một năm sau, xác tàu được tìm thấy ở độ sâu khoảng 900 mét dưới đáy Nam Đại Tây Dương. Cuộc điều tra cho thấy tàu đã phát nổ do hiện tượng nổ ép dưới áp suất lớn sau khi nước biển xâm nhập vào khoang ắc quy. Đây được xem là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất của Hải quân Argentina trong thời bình và làm dấy lên nhiều tranh cãi về công tác bảo dưỡng, kiểm định kỹ thuật cũng như trách nhiệm của các cấp chỉ huy trước khi tàu xuất kích.

Tác giả: Diệu Hương

Nguồn tin: baotintuc.vn