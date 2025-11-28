Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm việc với lãnh đạo các xã thuộc huyện Kỳ Sơn cũ

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành; lãnh đạo các xã.

Quang cảnh buổi làm việc

Bộ máy chính quyền địa phương vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm duy trì công tác quản lý hành chính không bị gián đoạn

Theo báo cáo của lãnh đạo các xã, qua gần 05 tháng đi vào hoạt động, bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp bước đầu vận hành ổn định, thông suốt, bảo đảm duy trì công tác quản lý hành chính không bị gián đoạn. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, chính quyền địa phương 02 cấp tại các xã được kiện toàn, bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả. Các xã phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; từng bước khắc phục khó khăn trước mắt về bố trí đội ngũ cán bộ, trụ sở, điều kiện làm việc, nhất là trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới. Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được triển khai đồng bộ; thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức có chuyển biến tích cực, được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; hầu hết hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước thời hạn.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén Nguyễn Viết Hùng đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dân dụng trên địa bàn xã

Công tác quản lý tài chính – ngân sách cơ bản được bảo đảm; chi thường xuyên và các khoản chi đột xuất được đáp ứng kịp thời theo đúng chế độ, chính sách; việc triển khai các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, lập dự toán ngân sách và kế hoạch tài chính trung hạn được thực hiện đúng quy định.

Công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phòng chống thiên tai được triển khai chủ động, kịp thời; tập trung khắc phục khó khăn để đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý vi phạm về đất đai, thu gom rác thải; thực hiện tốt công tác cấp đăng ký kinh doanh, quản lý trật tự xây dựng cơ bản, quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Lống Nguyễn Hữu Lượng đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống mướng thoát nước chống ngập úng, sửa chữa các tuyến đường, hỗ trợ di dời tái định cư xen ghép

Hiện các xã còn thiếu công chức so với biên chế được giao, đặc biệt là thiếu công chức có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, y tế, tài chính, giáo dục, công nghệ thông tin,... nên phải bố trí công chức kiêm nhiệm ở những vị trí việc làm có chuyên môn sâu, dẫn đến còn lúng túng, ảnh hưởng đến hiệu quả giải quyết công việc. Các trụ sở làm việc phải bố trí phân tán, cách xa nhau, xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, thiếu phòng họp trực tuyến; trang thiết bị văn phòng lạc hậu, thiếu đồng bộ, không đáp ứng chuyển đổi số. Thiên tai, lũ lụt thường xuyên làm hư hỏng cơ sở vật chất, nhưng kinh phí sửa chữa còn hạn chế. Nguồn thu ngân sách trên địa bàn các xã còn ở mức thấp, khả năng tự cân đối còn hạn chế nên khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi cho nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục thiên tai, sửa chữa hạ tầng và các khoản chi thường xuyên…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi gợi mở một số nội dung các xã cần tập trung thực hiện trong thời gian tới; đồng thời đề nghị các địa phương tập trung cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND sắp tới

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng làm rõ các nội dung liên quan đến việc bố trí cán bộ còn thiếu tại các địa phương

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải làm rõ việc bố trí ngân sách cho các xã

Tỉnh luôn đồng hành, hỗ trợ các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chia sẻ với những khó khăn của các xã thuộc huyện Kỳ Sơn cũ; đây là những địa phương khó khăn nhất của tỉnh; địa bàn xa, cách trở, thiếu nguồn cán bộ làm việc.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Công ty Điện lực Nghệ An triển khai các giải pháp để xóa các Bản chưa có điện; đảm bảo nguồn điện cho toàn bộ người dân trên địa bàn. Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với các nhà mạng đảm bảo toàn địa bàn không còn vùng lõm sóng, không có mạng Internet.

Sở Giáo dục và Đào tạo ủy quyền cho UBND cấp xã tuyển dụng giáo viên từ cấp Trung học cơ sở đến mầm non cho cấp xã; phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc tuyển dụng giáo viên của các địa phương.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, nghiên cứu phát triển các thế mạnh du lịch trên địa bàn. Ngành Y tế tập trung phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Ngành Tư pháp tăng cường công tác tập huấn cho các địa phương ngay tại địa bàn cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ nghiên cứu xây dựng cơ chế biệt phái, điều động cán bộ, công chức để bố trí cho các địa phương thiếu cán bộ.

Ngành Tài chính kế hoạch tính toán, nghiên cứu để bố trí các nguồn lực đầu tư phù hợp, đặc biệt là tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông.. Nghiên cứu, xử lý cơ sở vật chất đang dôi dư trên địa bàn; quan tâm xây dựng nhà công vụ cho cán bộ, công chức; tăng thêm các nguồn vốn hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường tập trung phát triển rừng; quy hoạch các mỏ khoáng sản để phục vụ nhu cầu xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức rà soát, đo đạc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Nhấn mạnh, các xã của huyện Kỳ Sơn (cũ) là thuộc vùng dân tộc thiếu số và miền núi, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần phải định hướng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương.

Các xã phối hợp với các ngành liên quan để tập trung xây dựng các quy hoạch trên địa bàn. Thực hiện các giải pháp để giúp người dân ổn định và nâng cao đời sống. Đặc biệt, thời gian qua các địa phương chịu nhiều thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3, số 5, vì vậy, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu xây dựng các khu tái định cư để người dân có nơi sinh sống ổn định. Các địa phương cần quan tâm, chăm lo cho người dân vui Tết, đón Xuân sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tỉnh luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ cho các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đoàn công tác tặng quà cho Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 – Tương Dương

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác đã tới thăm, làm việc với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 4 – Tương Dương.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn