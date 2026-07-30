Thủ phạm âm thầm ăn mất bộ nhớ trên điện thoại Android

Bộ nhớ đệm (cache) có thể âm thầm chiếm hàng GB dung lượng trên điện thoại Android sau thời gian dài sử dụng. Ảnh: How-To Geek.

Khi điện thoại Android liên tục hiện cảnh báo bộ nhớ gần đầy, nhiều người thường bắt đầu xóa ảnh, video hoặc gỡ bớt ứng dụng. Tuy nhiên, không ít trường hợp dung lượng lưu trữ vẫn giảm rất chậm vì "thủ phạm" thực sự lại nằm ở bộ nhớ đệm (cache) của các ứng dụng.

Cache là các tệp tạm được ứng dụng tạo ra để tăng tốc độ tải nội dung và giúp thao tác mượt mà hơn, không cần load lại. Chẳng hạn, trình duyệt sẽ lưu lại hình ảnh của các website từng truy cập, trong khi các ứng dụng như Facebook, TikTok, Instagram hay YouTube cũng lưu video, hình thu nhỏ và nhiều dữ liệu khác để hạn chế phải tải lại mỗi lần mở ứng dụng.

Theo Android Authority, lượng dữ liệu này có thể tăng lên đáng kể theo thời gian. Với các ứng dụng mạng xã hội, nhắn tin hoặc xem video được sử dụng hàng ngày, bộ nhớ đệm có thể chiếm từ vài trăm MB đến vài GB. Thậm chí, các trò chơi hoặc ứng dụng có nhiều nội dung tải về còn lưu thêm dữ liệu trong các thư mục hệ thống mà người dùng khó nhận biết.

Để kiểm tra dung lượng cache, người dùng Android có thể vào Cài đặt > Ứng dụng, chọn ứng dụng muốn kiểm tra rồi mở mục Lưu trữ. Tại đây, hệ thống sẽ hiển thị riêng dung lượng ứng dụng và dung lượng cache. Nếu bộ nhớ đệm quá lớn, người dùng có thể chọn Xóa bộ nhớ đệm để giải phóng không gian lưu trữ.

Việc xóa cache không làm mất tài khoản, ảnh hay dữ liệu cá nhân của ứng dụng. Sau khi xóa, ứng dụng chỉ cần tải lại một số dữ liệu trong lần sử dụng tiếp theo nên có thể mở chậm hơn trong thời gian ngắn trước khi tạo lại bộ nhớ đệm mới.

Ngoài cache, Android còn có nhiều thư mục dữ liệu mà người dùng ít để ý như các tệp tải về để xem ngoại tuyến, dữ liệu của trò chơi, gói cập nhật hệ thống hoặc các tệp tạm do ứng dụng tạo ra. Từ Android 11, Google áp dụng cơ chế Scoped Storage, hạn chế các ứng dụng quản lý tệp truy cập vào những thư mục này nhằm tăng cường bảo mật. Vì vậy, không phải mọi dữ liệu chiếm dung lượng đều có thể được xóa thủ công bằng trình quản lý tệp thông thường.

Theo Android Authority, chỉ nên xóa cache của những ứng dụng chiếm nhiều dung lượng hoặc ít sử dụng. Việc dọn dẹp toàn bộ cache quá thường xuyên có thể khiến ứng dụng phải tải lại dữ liệu liên tục, làm giảm trải nghiệm sử dụng và tăng lượng dữ liệu mạng tiêu thụ.

Nếu điện thoại vẫn thường xuyên báo đầy bộ nhớ sau khi đã xóa cache, người dùng nên kiểm tra thêm thư mục Downloads, video tải ngoại tuyến trên YouTube, Netflix hoặc Spotify, cũng như các tệp sao lưu và dữ liệu của những ứng dụng không còn sử dụng. Đây mới là những thành phần có thể chiếm hàng chục GB bộ nhớ mà nhiều người vô tình bỏ quên.

Tác giả: Lê Duy

Nguồn tin: znews.vn